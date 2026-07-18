sábado 18 de julio de 2026
EFEMéRIDES
A más de tres décadas del mayor ataque terrorista en suelo argentino

Atentado a la AMIA: el reclamo de justicia por las 85 víctimas que mantiene viva la memoria colectiva

El 18 de julio de 1994 una explosión destruyó la sede de la mutua israelita en Buenos Aires. Los pilares de una jornada de conmemoración que exige el fin de la impunidad histórica.

30 aniversario del atentado a la AMIA
30 aniversario del atentado a la AMIA | Cedoc Perfil
Agregar PERFIL en Google

El 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana, una camioneta utilitaria cargada de explosivos detonó contra la sede de la Asociación Mutua Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633 del barrio porteño de Once.

El impacto causó el colapso inmediato de la estructura edilicia de siete pisos, provocando la muerte de 85 personas y dejando a más de trescientas con heridas de diversa gravedad. Este hecho se consolidó como el atentado terrorista más grave registrado en la historia de la República Argentina y de América Latina.

La fecha fue instituida oficialmente como el Día de la Memoria Activa con el propósito de rendir homenaje permanente a los fallecidos y dar visibilidad a las demandas de las familias nucleadas en diversas agrupaciones civiles.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El reclamo por la AMIA rompió las fronteras: 50 intendentes sellaron un pacto federal contra la impunidad

Durante cada aniversario, el sonar de una sirena a la hora exacta de la explosión da inicio al acto central frente a la reconstruida sede institucional, donde los participantes exigen el esclarecimiento definitivo de la causa judicial, la identificación de los responsables intelectuales y materiales, y la captura de los ciudadanos extranjeros imputados en el expediente.

A pesar del transcurso de las décadas y de las múltiples instancias de investigación legislativa y judicial que atravesó el caso, la causa penal todavía carece de condenas efectivas para los principales autores del ataque terrorista. Las organizaciones comunitarias y los familiares de las víctimas continúan denunciando las irregularidades del proceso instructivo original y las trabas diplomáticas internacionales, señalando que la persistencia de la impunidad constituye una herida abierta para las instituciones democráticas del país.

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

Atentado a la AMIA 20240717

Atentado a la AMIA 20240717

Atentado a la AMIA 20240717

AMIA lanzó un emotivo video a 32 años del atentado: el recuerdo de las 85 víctimas a través de la pasión por la Selección

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

30 aniversario del atentado a la AMIA

La memoria sigue presente: dirigentes de 14 provincias reclamaron justicia por la AMIA

AMIA 20210714

AMIA 27 Aniversario

AMIA 27 Aniversario

AMIA 25 AÑOS 20190716

Atentado AMIA

amia

AMIA 27 Aniversario

AMIA 27 Aniversario

AMIA 27 Aniversario

AMIA 27 Aniversario

El reclamo por la AMIA rompió las fronteras: 50 intendentes sellaron un pacto federal contra la impunidad

AMIA 27 Aniversario

amia

API

También te puede interesar
En esta Nota