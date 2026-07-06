El día que Louis Pasteur venció a la rabia: la histórica vacunación que dio origen al Día Mundial de las Zoonosis

Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial de las Zoonosis, una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar sobre las enfermedades infecciosas transmisibles de animales a seres humanos.

La elección de este día en el calendario sanitario global rinde homenaje a un acontecimiento científico que alteró de forma irreversible el curso de la medicina: la exitosa administración de la primera vacuna antirrábica de la historia por parte del científico francés Louis Pasteur en 1885.

A fines del siglo XIX, la rabia constituía una de las afecciones más temidas por la población global. Causada por un virus que ataca el sistema nervioso central, la enfermedad presentaba una tasa de letalidad del 100% una vez que se manifestaban los primeros síntomas clínicos, lo que condenaba a las víctimas de mordeduras de animales rabiosos a una muerte segura y agónica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rabia: qué es y qué prevenciones hay que tomar

La vacuna antirrábica: el caso de Joseph Meister y el dilema ético del laboratorio parisino

El escenario de la hazaña científica se consolidó el 6 de julio de 1885 en París, cuando un niño de nueve años llamado Joseph Meister, oriundo de la región de Alsacia, ingresó al laboratorio de Pasteur. El menor había sido atacado dos días antes por un perro con rabia, sufriendo catorce heridas profundas en distintas partes de su cuerpo que hacían inminente el desarrollo de la infección encefálica.

Louis Pasteur, quien no era médico sino químico y físico, llevaba años investigando el patógeno junto a su colaborador Émile Roux. Los investigadores habían logrado desarrollar una fórmula inmunizante mediante la inoculación del virus en conejos y el posterior secado de las médulas espinales de estos animales con potasa, un procedimiento que atenuaba la virulencia del microorganismo de forma progresiva.

Pese a haber probado la eficacia del tratamiento con éxito en cincuenta perros, Pasteur se enfrentó a un severo dilema ético y legal al no haber testeado nunca la sustancia en seres humanos. Ante la certeza médica de que el niño fallecería a causa de las heridas infectadas, el científico francés, respaldado por la opinión de los médicos Alfred Vulpian y Jacques-Joseph Grancher, tomó la determinación de iniciar el tratamiento de inoculación experimental.

Pese a haber probado la eficacia del tratamiento con éxito en perros, Pasteur se enfrentó a un severo dilema ético y legal al no haber testeado nunca la sustancia en seres humanos

El protocolo de vacunación se extendió durante diez días consecutivos, período en el cual se le administraron al niño un total de trece inyecciones subcutáneas.

Cada dosis sucesiva contenía fragmentos de médula espinal infectada que habían sido expuestos a un menor número de días de secado, lo que significaba que el nivel de virus activos y virulentos aumentaba progresivamente a medida que el cuerpo del paciente generaba anticuerpos.

Joseph Meister superó el tratamiento sin desarrollar los síntomas de la enfermedad y sobrevivió al ataque, convirtiéndose en el primer ser humano curado de la rabia mediante la intervención de la medicina preventiva.

Un estudio reveló que las ballenas se comunican con reglas similares al lenguaje humano

Las zoonosis como una prioridad en la agenda de la salud pública contemporánea

En la actualidad, la efeméride del 6 de julio sirve para advertir que las enfermedades zoonóticas representan aproximadamente el 60% de las patologías infecciosas humanas conocidas.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) remarcan que el 75% de los agentes patógenos emergentes del ser humano poseen un origen animal inequívoco.

El control de afecciones como la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, la hidatidosis y el dengue en el territorio nacional exige la articulación de políticas públicas bajo el enfoque de "Una Sola Salud".

Joseph Meister superó el tratamiento sin desarrollar los síntomas de la enfermedad, convirtiéndose en el primer ser humano curado de la rabia

Esta estrategia sanitaria global unifica la medicina humana, la práctica veterinaria y el cuidado del medio ambiente para mitigar los riesgos derivados del estrecho contacto entre las poblaciones humanas y las especies silvestres o domésticas.

A más de un siglo de la intervención de Pasteur sobre el cuerpo de Meister, el recuerdo de aquella primera vacuna antirrábica ratifica la vigencia de la investigación microbiológica como el principal escudo protector frente a los brotes infecciosos originados en la fauna mundial.

API