El día que Selena Gomez superó a Justin Bieber y se convirtió en la reina absoluta de Instagram

El 22 de julio de 1992 nació en Grand Prairie, Texas, Selena Marie Gomez. Aunque su carrera artística comenzó tempranamente en la televisión infantil y se consolidó a través de la música pop y la actuación, la figura de Gomez experimentó una dimensión inédita a mediados de la década de 2010. Fue en ese período cuando la artista no solo lideraba las listas de éxitos musicales, sino que se convirtió en el fenómeno comunicacional más potente de las redes sociales a nivel global.

El hito definitivo ocurrió en marzo de 2016, el día en que Selena Gomez superó oficialmente en cantidad de seguidores a su expareja, el cantante Justin Bieber, y a la modelo Kendall Jenner, coronándose como la persona más seguida de Instagram en todo el mundo al alcanzar los 69,5 millones de usuarios.

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Meses más tarde, en julio de ese mismo año, la artista volvió a hacer historia digital al publicar una fotografía promocional donde se la veía bebiendo una botella de refresco con la letra de una de sus canciones. Aquella imagen obtuvo más de cuatro millones de interacciones en cuestión de horas, convirtiéndose en la publicación con mayor cantidad de me gusta en la historia de la plataforma hasta ese momento.

La tormentosa relación con Justin Bieber y la controversia en redes con las Jenner

El liderazgo de la cantante en las plataformas digitales se construyó en medio de una constante exposición mediática de su vida sentimental, dominada por su intermitente y mediática relación con Justin Bieber entre 2010 y 2018.

El continuo interés del público por cada ida y vuelta de la pareja convirtió a las redes sociales en un escenario de especulaciones y debates masivos. Esta dinámica alcanzó su punto de mayor tensión años más tarde, cuando trascendieron presuntas indirectas y cruces digitales entre Gomez, la modelo Kylie Jenner y Hailey Bieber.

Las controversias virales alrededor de este triángulo no solo dominaron la conversación en las redes, sino que incrementaron drásticamente el flujo de seguidores de la artista, reafirmando el enorme poder de las audiencias para posicionarla en el centro de la cultura pop contemporánea.

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El modelo de negocios basado en la autenticidad y la salud mental

A diferencia de las producciones altamente elaboradas que caracterizaban a otras celebridades de la época, el impacto de Selena Gomez radicó en un estilo de comunicación directo y cotidiano.

La cantante utilizó su alcance masivo para compartir los aspectos vulnerables de su vida personal, abordando de manera pública sus diagnósticos de lupus, sus episodios de ansiedad y la necesidad de someterse a un trasplante de riñón. Esta estrategia de transparencia transformó la relación entre las estrellas del espectáculo y sus audiencias, redefiniendo el concepto de influencia en la era digital.

En marzo de 2016, el día en que Selena Gomez se coronó como la persona más seguida de Instagram en todo el mundo al alcanzar los 69,5 millones de usuarios

El volumen de interacción alcanzado en sus perfiles convirtió a Gomez en una fuerza comercial sin precedentes para la industria del entretenimiento. Marcas globales de indumentaria y cosmética comenzaron a estructurar sus campañas publicitarias basándose en la capacidad de llegada de la artista, quien llegó a percibir sumas millonarias por publicaciones individuales, sentando las bases de lo que más tarde se consolidaría como el mercado profesional de creadores de contenido.

El retiro temporal y la consolidación de un imperio multimillonario

Pese a ostentar el liderazgo de la plataforma durante años, la exposición continua llevó a la cantante a tomar una decisión drástica en el pico de su popularidad. En reiteradas oportunidades, Gomez decidió desconectarse por completo de las redes sociales y entregar la gestión de sus cuentas a su equipo de comunicación, advirtiendo sobre los riesgos que el consumo obsesivo de plataformas digitales genera en la salud mental de los jóvenes.

Paradójicamente, su ausencia temporal no disminuyó su impacto mediático. Con el paso de los años, Selena Gomez capitalizó esa masa crítica de seguidores para impulsar proyectos de gran escala, como la creación de su línea cosmética Rare Beauty y la producción ejecutiva de ficciones aclamadas por la crítica.

A más de tres décadas de su nacimiento, la jornada en que conquistó la cima de la red social permanece como el momento fundacional en que una estrella juvenil transformó su popularidad en un imperio empresarial con proyección internacional.