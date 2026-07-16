Fotogalería: así fue, hace 57 años, el "gran salto de la Humanidad" hacia la Luna

El comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo lunar Edwin "Buzz" Aldrin y el piloto del módulo de mando Michael Collins integraron la tripulación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que ejecutó el primer descenso lunar de la historia. El colosal cohete Saturno V impulsó la nave desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida, marcando el inicio de un viaje de cuatro días que transformaría para siempre la exploración científica.

La misión distribuyó las responsabilidades técnicas con precisión absoluta una vez alcanzada la órbita de destino. Mientras Collins asumió la tarea solitaria de pilotar el módulo de mando Columbia para asegurar el retorno seguro a la Tierra, Armstrong y Aldrin tripularon el módulo de descenso Eagle. El éxito definitivo se consumó el 20 de julio de 1969 en el Mar de la Tranquilidad, donde los astronautas recolectaron veintidós kilogramos de material regolito y muestras de suelo durante las más de veintiuna horas de permanencia en el entorno lunar.

La cobertura fotográfica de la agencia espacial documentó minuciosamente cada instancia del trayecto, desde los retratos oficiales previos en las instalaciones de simulación hasta las transmisiones televisivas globales que mantuvieron en vilo a mil novecientos millones de espectadores. Aquellas placas fotográficas analógicas se convirtieron en las pruebas fácticas de una travesía que redefinió las capacidades tecnológicas del aparato industrial contemporáneo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El novedoso equipamiento de ERNEST, el nuevo rover autónomo de la NASA que revolucionará la exploración en Marte y la Luna

La NASA detectó una masiva llamarada solar clase X que amenaza las comunicaciones terrestres

La sonda New Horizons de la NASA despertó tras 321 días de hibernación en los límites del Sistema Solar