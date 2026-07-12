Las hazañas guerreras de Juana Azurduy, la amazona de las guerras de la independencia

El 12 de julio de 1780 nació en Toroca, una población situada en la intendencia de Potosí, en el Alto Perú, Juana Azurduy. Su participación activa en los frentes de batalla del norte y su capacidad de mando militar determinaron que el Congreso de la Nación Argentina instituyera el 12 de julio como el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia Americana mediante la Ley 26.277.

La trayectoria bélica de la patriota se inició tras la Revolución de Chuquisaca de 1809, cuando se incorporó junto a su esposo, Manuel Ascencio Padilla, a las fuerzas insurgentes que combatían el orden colonial español. A partir de ese momento, la pareja organizó una red de resistencia armada conocida históricamente como la republiqueta de La Laguna. El terreno montañoso y quebrado del Alto Perú demandó el desarrollo de una estrategia de guerra de guerrillas o "guerra de recursos". Las fuerzas lideradas por la militar operaban mediante ataques sorpresivos, emboscadas rápidas a las columnas de abastecimiento realistas y repliegues veloces hacia zonas de difícil acceso geográfico.

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El comando de "Los Leales" y el asalto a las fuerzas realistas

La capacidad de reclutamiento de la jefa militar se transformó en un factor clave para la resistencia de la región septentrional. Logró movilizar a miles de indígenas, mestizos y criollos, organizando un cuerpo de caballería de elite que fue bautizado con el nombre de "Los Leales", compuesto por jinetes altamente móviles y disciplinados. El dominio del idioma quechua y del aimara le permitió establecer un vínculo de confianza directa con las poblaciones originarias de las serranías. Esta cercanía facilitó el despliegue de una red de espionaje civil que alertaba a los campamentos patriotas sobre los movimientos exactos y el armamento de las divisiones del Rey.

La vestimenta utilizada por la líder en los combates se convirtió en un símbolo de su autoridad frente a la tropa en el campo de operaciones. Utilizaba una chaqueta militar de paño rojo con franjas de oro, pantalones oscuros y un sombrero de copa con plumas, portando siempre un sable curvo atado a la cintura durante las cargas a caballo.

La capacidad de reclutamiento de la jefa militar se transformó en un factor clave para la resistencia de la región septentrional.

Una de las acciones más destacadas ocurrió durante la batalla de Pintatora en 1815, donde la jefa guerrillera lideró personalmente una contraofensiva que desarticuló las líneas de infantería enemigas. En medio del enfrentamiento, rescató un estandarte militar del regimiento español que servía de trofeo y símbolo de moral para sus combatientes.

El combate de Villar, registrado en marzo de 1816, consolidó su prestigio ante las autoridades del Ejército del Norte. Al mando de treinta fusileros y doscientos jinetes originarios, repelió el asalto de las fuerzas del coronel realista Santos La Hera, logrando capturar de forma directa la bandera del regimiento enemigo.

Los reconocimientos y últimas batallas de Juana Azurduy

La victoria de Villar motivó que el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, le otorgara el rango oficial de teniente coronel de las milicias. El propio general Manuel Belgrano, comandante del Ejército del Norte, le obsequió su espada como reconocimiento formal a su pericia y valentía en el terreno.

La campaña militar de 1816 estuvo signada por una violencia extrema y pérdidas familiares irreparables para la estratega en las zonas de combate. Durante los repliegues forzados por el avance de las tropas españolas del general Pezuela, debió afrontar el fallecimiento de sus cuatro hijos menores debido a las fiebres y la desnutrición.

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El punto de inflexión de la resistencia en La Laguna se produjo en la batalla de El Villar, en septiembre de 1816, cuando su esposo Manuel Padilla resultó alcanzado por las fuerzas del comandante realista Aguilera. A pesar de encontrarse herida y cursando un embarazo, la militar organizó la retirada de los sobrevivientes hacia el sur.

Ante la caída de los principales focos de resistencia altoperuanos, la oficial se trasladó hacia la provincia de Salta para unir sus fuerzas a las de Martín Miguel de Güemes. Bajo el comando del líder salteño, participó activamente en la defensa de la frontera norte contra las sucesivas invasiones realistas hasta el año 1821.

El fallecimiento de Juana Azurduy ocurrió el 25 de mayo de 1862, a los ochenta y un años de edad, en la ciudad de Sucre, Bolivia, en condiciones de extrema pobreza. Sus restos fueron enterrados inicialmente en una fosa común de la capital boliviana antes de recibir los honores militares correspondientes en el siglo siguiente.

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