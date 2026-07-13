Qué es de la vida de los once titulares de la Selección Argentina en la final del Mundial 2014

El 13 de julio de 2014, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la Selección Argentina de fútbol disputó la final del Mundial de Brasil frente a Alemania. El encuentro concluyó con una derrota por 1 a 0 en el alargue, tras el gol convertido por el delantero Mario Götze en el minuto 113 de juego.

Aquella formación inicial decidida por el director técnico Alejandro Sabella quedó grabada de forma permanente en la memoria colectiva del público argentino. El paso de los años dispersó los rumbos profesionales de esos once deportistas, quienes pasaron del retiro absoluto a asumir roles como entrenadores en el fútbol europeo o continuar en actividad.

Lionel Messi abrió su corazón tras el milagroso triunfo ante Egipto: "Levantamos un partido increíble"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La trayectoria del muro defensivo post final contra Alemania

El arquero titular de aquella jornada fue Sergio Romero, pieza clave en la definición por penales de la semifinal previa frente a los Países Bajos. Tras finalizar su extenso ciclo por clubes del continente europeo, el arquero regresó al país para defender el arco de Boca y posteriormente Argentinos Jrs., institución en la que anunció su retiro definitivo de las canchas profesionales en marzo de 2026.

Sergio Romero encaminó a la Selección Argentina a la final tras atajar dos penales frente a Países Bajos

La zaga central estuvo integrada por Martín Demichelis, quien ingresó al equipo titular durante el transcurso del certamen mundialista. Al colgar los botines inició su recorrido como director técnico en el Bayern Múnich II, pasando luego por River, Monterrey de México y el Mallorca español, hasta asumir el cargo de entrenador principal del RB Leipzig alemán en julio de 2026.

Su compañero en la defensa central, Ezequiel Garay, aportó solidez durante toda la campaña en suelo brasileño. Una persistente y grave lesión en la cadera lo obligó a retirarse de forma prematura de las canchas en julio de 2021, y desde ese momento se dedicó a emprendimientos inmobiliarios privados en España, manteniendo un perfil mediático sumamente bajo.

El sector izquierdo de la defensa fue ocupado por Marcos Rojo, el entonces joven lateral surgido de Estudiantes de La Plata. Su carrera continuó en el fútbol inglés y luego en Boca, club donde portó la cinta de capitán antes de concretar su transferencia a Racing, donde continúa desempeñándose como marcador central en la presente temporada de 2026.

En el lateral derecho de la defensa se ubicó Pablo Zabaleta, un baluarte de la disciplina táctica que vistió la camiseta del Manchester City. Tras abandonar la actividad oficial en el año 2020, se radicó en España y se desempeña actualmente como ayudante de campo en la selección nacional de Albania, tarea que combina con su reciente incorporación al Grupo de Estudio Técnico de la FIFA para el Mundial 2026.

Pablo Zabaleta fue uno de los jugadores con mejor rendimiento durante toda la Copa del Mundo 2014, dándole a la Selección seguridad sobre la banda derecha

Los rumbos en el mediocampo y la transición al banco de suplentes

El mediocampista central Enzo Pérez ingresó a la alineación titular en la final de Río de Janeiro debido a la baja por lesión de Ángel Di María. Luego de transformarse en un referente histórico y multicampeón con River, el mendocino acordó en julio de 2026 la rescisión de su contrato con Argentinos Juniors para concretar su incorporación a Deportivo Maipú de Mendoza.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

Al lado de la contención se posicionó Lucas Biglia, el encargado de la distribución equilibrada del balón en el mediocampo nacional. Su trayectoria profesional en el fútbol de alto rendimiento concluyó a principios de 2024 tras su paso por el fútbol de Turquía, y actualmente se encuentra abocado al cursado de licencias para la dirección técnica.

Javier Mascherano fue el gran estandarte del esfuerzo físico y la contención en el centro de la cancha durante todo el torneo de Brasil. Tras su retiro como jugador, el santafesino asumió la conducción de las selecciones nacionales juveniles de Argentina y posteriormente ejerció la dirección técnica del Inter Miami en la Major League Soccer, ciclo que finalizó en abril de 2026.

Javier Mascherano fue el estandarte del mediocampo argentino en aquel mundial, recordado por la salvada en un mano a mano frente a Arjen Robben

La banda ofensiva de la mitad de la cancha contó con la presencia de Ezequiel Lavezzi, quien aportó desequilibrio individual y velocidad en los contragolpes. El delantero anunció el cierre de su carrera profesional en 2019 tras su paso por el fútbol chino, y desde entonces vive una cotidianeidad alejada del deporte, abocado a su vida privada y a su recuperación de salud.

La vigencia del capitán y el retiro del centrodelantero

El capitán y bandera futbolística de esa alineación fue Lionel Messi, elegido como el mejor jugador de aquella Copa del Mundo en Brasil. El rosarino continuó liderando el seleccionado nacional hasta alcanzar la consagración en Qatar 2022 y, en la actualidad de julio de 2026, disputa una nueva edición de la Copa del Mundo con la camiseta argentina mientras compite para el Inter Miami estadounidense.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del torneo a pesar de no haber ganado el trofeo. Ocho años más tarde tuvo su revancha

La referencia de área de la final estuvo a cargo del delantero Gonzalo Higuaín, el autor del gol decisivo frente a Bélgica en los cuartos de final de aquel torneo. El atacante cerró su trayectoria profesional en 2022 jugando en los Estados Unidos, donde reside actualmente abocado a la formación formativa de divisiones juveniles y a la práctica del pádel de manera recreativa.

Gonzalo Higuaín le dio vida a la Albiceleste en el mano a mano frente a Bélgica con un gol en los últimos minutos.

De los once futbolistas que saltaron al campo de juego del Estadio Maracaná el 13 de julio de 2014, solamente Lionel Messi y Marcos Rojo permanecen activos en la práctica profesional del fútbol. Los restantes integrantes de la alineación titular transitan etapas vinculadas a la dirección técnica, la representación de deportistas o actividades empresariales independientes.

API