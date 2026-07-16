Qué fue de la vida de los primeros astronautas que pisaron la Luna

El 16 de julio de 1969, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó la misión Apolo 11 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación, compuesta por el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo lunar Edwin "Buzz" Aldrin y el piloto del módulo de mando Michael Collins, logró llevar a los primeros seres humanos a la superficie lunar, transformándose de inmediato en figuras de relevancia global.

Tras el regreso a la Tierra y el cumplimiento del período obligatorio de cuarentena para descartar patógenos espaciales, los tres militares y científicos debieron afrontar una masiva agenda pública internacional. Las trayectorias de los tres integrantes de la travesía tomaron rumbos institucionales, académicos y privados marcadamente institucionales durante las décadas posteriores.

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El camino del comandante del Apolo 11

Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre el suelo del satélite terrestre, optó por un perfil de alta reserva mediática y abandonó la agencia espacial en 1971. A partir de ese año, se volcó a la actividad académica desempeñándose como profesor de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, cargo que ocupó hasta finales de la década de 1970.

El comandante del Apolo 11 combinó la docencia universitaria con la participación en directorios de corporaciones tecnológicas y aeronáuticas estadounidenses, tales como Chrysler y Eaton Corporation. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos lo convocó en 1986 para integrar la comisión oficial encargada de investigar las causas del accidente del transbordador espacial Challenger.

Neil Armstrong combinó la docencia universitaria con la participación en directorios de corporaciones tecnológicas y aeronáuticas estadounidenses

Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012, a los ochenta y dos años de edad, debido a complicaciones derivadas de una cirugía de bypass coronario. Sus restos fueron despedidos con honores militares por la Armada norteamericana y sus cenizas se dispersaron en las aguas del océano Atlántico, respetando su voluntad de evitar un sitio de culto público.

La vida post NASA de Edwin Aldrin

Por su parte, Edwin "Buzz" Aldrin, el segundo astronauta en pisar la superficie lunar, continuó en servicio activo dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tras abandonar la NASA en julio de 1971. Asumió la jefatura de la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California, retirándose definitivamente del ámbito militar un año después.

Durante las décadas siguientes, Aldrin se dedicó a la divulgación científica, la publicación de libros autobiográficos y el desarrollo de propuestas teóricas para la exploración de Marte, diseñando una trayectoria orbital conocida en la ingeniería aeroespacial como el "Cíclico de Aldrin". Su actividad en redes sociales y conferencias públicas se mantuvo constante con el paso de los años.

Buzz Aldrin asumió la jefatura de la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California

En el plano personal y civil, el piloto del módulo de descenso presidió fundaciones destinadas a promover la educación científica en la juventud y lideró iniciativas privadas vinculadas al turismo espacial. A comienzos de 2023, al cumplir noventa y tres años de edad, contrajo matrimonio por cuarta vez, manteniéndose como el único sobreviviente de la travesía en la superficie lunar.

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Qué pasó con Michael Collins tras pisar la Luna

El tercer tripulante, Michael Collins, quien permaneció en órbita solitaria pilotando el módulo de mando Columbia mientras sus compañeros descendían, dejó la NASA en 1970 para ingresar a la gestión pública. Fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos Públicos en la administración del presidente Richard Nixon, coordinando las políticas de comunicación gubernamentales.

Posteriormente, en 1971, Collins asumió la dirección del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Washington, liderando la planificación técnica y la construcción del actual edificio de la institución, que se inauguró en 1976. Se retiró de la actividad estatal con el rango de general de brigada de la Reserva de la Fuerza Aérea.

Collins asumió la dirección del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Washington, liderando la planificación técnica y la construcción del actual edificio

El piloto del módulo de mando se dedicó a la redacción de textos sobre la historia aeroespacial, publicando en 1974 su autobiografía titulada "Carrying the Fire", considerada por los especialistas como una de las crónicas más rigurosas sobre el programa espacial. Su fallecimiento ocurrió el 28 de abril de 2021, a los noventa años de edad, a causa de un cuadro oncológico.

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