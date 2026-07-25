Quién fue Francisco de Aguirre, el impetuoso conquistador que fundó Santiago del Estero

El 25 de julio de 1553, el conquistador español Francisco de Aguirre fundó la ciudad de Santiago del Estero, un hito geográfico e histórico que le valió a la localidad el título de "Madre de Ciudades", por haber servido como punto de partida para las expediciones que posteriormente erigieron asentamientos emblemáticos como San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca.

Sin embargo, detrás del hito institucional se encuentra la figura de un militar complejo, pragmático e implacable, cuya vida estuvo atravesada por sangrientas disputas de poder, ambiciones territoriales y recurrentes enfrentamientos con la Corona y la Iglesia.

Nacido en Talavera de la Reina hacia 1500, Aguirre formó parte de una generación de hidalgos españoles atraídos por las promesas de riquezas y prestigio en el Nuevo Mundo. Tras combatir en las campañas imperiales en Italia, cruzó el Atlántico y se unió a las fuerzas conquistadoras en América del Sur. Su liderazgo militar quedó demostrado tempranamente al lado de Pedro de Valdivia durante la conquista de Chile, donde ocupó cargos de alta jerarquía administrativa y política, participando activamente en la fundación de Santiago de Chile y La Serena.

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La expedición al Tucumán y la disputa por la primacía fundacional

En la década de 1550, Valdivia le encomendó a Aguirre la misión de cruzar la cordillera de los Andes hacia la vasta región del Tucumán para consolidar la autoridad hispánica y asegurar el control militar sobre los pueblos originarios.

Al llegar a la zona, Aguirre se enfrentó a los hombres del capitán Juan Núñez de Prado, quien tres años antes había erigido el poblado del Barco. Haciendo valer su superioridad militar y la autoridad conferida desde Chile, Aguirre desplazó a Núñez de Prado, mudó a los pobladores unos kilómetros y refundó la villa bajo el nombre de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo.

El nuevo asentamiento no solo permitió establecer un punto firme de abastecimiento frente a la resistencia de las comunidades indígenas locales, sino que se convirtió en la capital de la Gobernación del Tucumán.

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La ubicación estratégica del territorio, en los márgenes del río Dulce, ofreció las condiciones de subsistencia necesarias para sostener un poblamiento ininterrumpido a lo largo de los siglos, transformándose en la puerta de entrada a la colonización del norte y centro argentino.

Un temperamento conflictivo que lo llevó ante la Inquisición

La figura de Francisco de Aguirre generaba tantas adhesiones como recelos por su estilo de gobierno despótico y su marcado choque con las autoridades eclesiásticas. Acostumbrado a imponer su voluntad sobre la tropa y los pobladores, realizó severas críticas a las órdenes religiosas y a la jerarquía de la Iglesia, a la que acusaba de interferir en sus atribuciones de gobernante.

Su desdén por los mandatos religiosos y una serie de afirmaciones heterodoxas terminaron provocando que fuera denunciado en dos oportunidades ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Lima.

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A pesar de ser encarcelado y sometido a juicio procesal, su enorme prestigio militar y sus contactos políticos le permitieron retornar al mando en Santiago del Estero en más de una ocasión para sofocar alzamientos indígenas y ordenar el territorio.

Tras décadas de campañas ininterrumpidas, destierros y pleitos judiciales, Aguirre pasó sus últimos años en Chile, donde falleció en 1581. A más de cuatro siglos de sus hazañas, su nombre permanece indisolublemente ligado a los orígenes mismos del mapa urbano e institucional de la República Argentina.

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