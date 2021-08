El Espía: muchas veces en política, vendetta se escribe con "F"

No es un regla, quizá es una circunstancia coyuntural nomás. Pero por como se están dando las cosas este último tiempo, parece que en política “vendetta” puede escribirse con “f” de…. ¡fotos!. Pocas dudas caben que los dos hechos que tuvieron a “fotos festivas” como epicentros de sendos escándalos mediáticos, surgieron de “fuego amigo”. Uno fue el que se generó con las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez realizado en la residencia de Olivos en tiempos de cuarentena y de restricción numérica. Por más que se de una vuelta de 360 grados, el foco y la responsabilidad siempre recae en un hombre de máxima cercanía presidencial. En este caso, no se podría hablar de vendetta sino más bien descuido o falta de previsión para evitar las consecuencias que finalmente se dieron, con causa judicial incluida.

Diciembre 2020, unidos por Carrió: Larreta, Polledo, Prat-Gay y su pareja; Barletta, Lehmann.

El otro, el festejo por los 60 años de Elisa Carrió que, en diciembre de 2020, reunió en su casa de Exaltación de la Cruz a unas 70 personas, entre políticos y mariachis como show musical. “Ella es desprolija”, repite gente de su entorno más próximo cuando se le consulta sobre la aparición de esas imágenes cuya repercusión hicieron que la líder de la Coalición Cívica dijera que era la primera vez que sintió ganas de emigrar. ¡Y no de espacio político sino geográfico! Si bien el espacio que engloba al de Carrió y su gente está ocupado en la campaña por las PASO, hay algunos que sí quieren ponerle un nombre propio al que –o a los que– filtraron las fotos. En ese estado de cierta paranoia que se genera cuando hay una traición interna, creen que ese material fue un mensaje para recordarle a la ex diputada que su comentario sobre la no necesidad de juicio político a Alberto Fernández –por las fotos de Olivos antes mencionadas– no era la actitud pública que se esperaba de ella. Tampoco la que se esperaba de Horacio Rodríguez Larreta, incluido también en una de las imágenes que se publicaron de dicho festejo. O se ordenan todos contra el oficialismo, o hay correctivos disponibles también llamados “carpetazos”. ¿Aparecerán también las fotos de la fiesta de casamiento que Mauricio Macri le hizo a su hija Gimena en octubre de 2020 de Los Abrojos?

26 de agosto de 2021. Guzmán, inseparable de su cuaderno rojo en el Congreso de la Nación.

Martín Guzmán y su manuscrito carmesí

Los accesorios tecnológicos no parecen ser lo suyo cuando tiene que dar un examen. Y no hay duda que estar ante el Congreso es un examen. Será por tanto pasado universitario que Martín Guzmán descarta tablet y prefiere una cuaderno tipo moleskin, y simple una paper mate de 110 pesos para agregar y tachar anotaciones. Una versión 2021 de Néstor Kirchner quien siempre iba con una bic azul y un cuaderno Gloria.

De izq. a der.: Eduardo Pettigiani, Julio Alak y Axel Kicillof.

La reunión del adiós

El martes 31 de agosto, Eduardo Pettigiani deja de ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Habiendo presentado la renuncia hace un tiempo, se reunió en la Casa de Gobierno bonaerense para despedirse de Axel Kicillof y de Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pettigiani se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y antes de integrarse como juez de la Suprema Corte en 1996, fue juez federal de Mar del Plata y participó como Convencional Nacional Constituyente en la reforma constitucional de 1994.

El uruguayo Carlos Christiansen y Felipe Solá (izq.), y el japonés Takahiro Nakamae con Sergio Asato y Alejandra Kano.

Cuando los anfitriones son orientales.

En la explanada del Planetario porteño, el embajador uruguayo Carlos Enciso Christiansen fue anfitrión de uno de los festejos que organizó por los 196 años de la declaración de la Indepedencia de su país. Hubieron otros pero ese fue el más protocolar. El barbijo inevitable dada la cuestión sanitaria obligó a afinar la vista a casi todos los invitados y al gesto del saludo, podría decirse, que se le suma otro: bajarse un poco el tapaboca a distancia para mirarse a cara completa. Casi como en la época que se usaban sombreros y los caballeros se lo quitaban como gesto de buena educación.

Clara Muzzio, ministra porteña, en la Gastro Japo Food Week 2021,

La escenografía del Planetario iluminado le dio un clima particular a un acto que además de discursos de Christiansen y de Felipe Solá, tuvo a Osvaldo Laport recitando el poema de Borges “Milonga para los orientales”, y dos momentos musicales, uno en vivo y otro por zoom en pantalla gigante. Otro oriental, el embajador Takahiro Nakame acompañó el lanzamiento de la tercera edición de la Gastro Japo Food Week, que se hizo en el Jardín Japonés. Para potenciar la aceptación de la gastronomía japonesa por el público argentino, esta iniciativa implica que unos 45 restaurantes ofrezcan platos y sabores de la cocina de ese país.

Gastro Japo Food Week 2021: Marcelo Corvalán (de Carajo) y Luciano Scaglione (de Attaque 77)

Un hijo, una sonrisa

Una alegría que vino de España y alegró a Margarita Stolbizer mucho más que cualquiera que pudieran haberle dado sus hoy aliados políticos circunstanciales. Su hijo más famoso, Nicolás Laprovittola, se convirtió en una de las dos nuevas caras del Barça. Y o hizo en conjunto con el norteamericano Nigel Hayes. Superadas con éxito las revisiones médicas, ambos se suman respectivamente como base y ala del equipo de basquet del famoso club catalán. Laprovittola se adelantó unos días a Hayes, previas vacaciones y antes de eso, llevar la celeste y blanca como integrante del seleccionado que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con amigas así..

Hay amistades que a veces dan un dolor de cabeza. Y quien bien lo sabe es Mauricio Filiberti: ofreció su barco a Juana Viale sin preveer indiscreciones innecesarias. Es decir, el despliegue de fotos de tamaña y millonaria embarcación.