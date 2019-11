"Las clases sociales inciden más que los intereses económicos"

por Pablo Helman

El padre Rodrigo Zarazaga es un especialista en la temática del Conurbano. Jesuita y licenciado en Filosofía y Teología es el fundador de la Escuela de Liderazgo Político (CIAS). Tiene varios libros sobre la temática. Consultado por PERFIL sobre el resultado electoral dijo que “parece determinado, en gran medida, por las clases sociales, lo que no significa solo por intereses económicos. Lo que ocurre es que al concentrar el conurbano bonaerense cerca del 40% de los pobres del país, aparece como la zona más determinante del triunfo del Frente de Todos. Hay dos millones de votos de diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. En el conurbano bonaerense, la ventaja de Alberto Fernández es de alrededor de un millón y medio de votos. Por otra parte, si uno quiere entender el notable repunte de Macri entre las PASO y las Generales tiene que mirar a las provincias que concentran más clase media y alta donde prevalece un voto antikirchnerista”.

—¿Cómo es la situación actual en el Conurbano?

—Muchos hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. He visto a personas entrar a la carnicería y preguntar por el precio de la carne picada e irse con las manos vacías a comprar un paquete de fideos. Y al que entró al almacén a comprar el paquete de fideos terminar dándoles a los hijos pan y mate cocido. Sin embargo, de ahí a concluir que tendría que estallar como ocurrió en Santiago de Chile o en Ecuador, hay una distancia. Si bien es cierto que la proximidad de las elecciones funcionó como válvula de escape, el estallido tiene un costo altísimo para la gente, y lo sabe. El 2001 pareciera que nos convenció a los argentinos de que es lo lógico, cuando es un acontecimiento extraordinario. A su vez, en Argentina existen mediaciones como los movimientos sociales y los sindicatos que canalizan el descontento y con los que los gobiernos pueden negociar. Paradójicamente el alto gasto social y los actores sociales de los que suelen quejarse los sectores más conservadores posibilitan el orden que estos mismos sectores aprecian.

—¿Sirvió que el peronismo se mantenga unido?

—En cuanto a la estrategia electoral vale recordar que al peronismo se le dividió, especialmente desde los 90, la base del voto. Están los que tienen trabajo formal y los que son informales y desempleados, los que cobran planes y los que pagan ganancias. Viven realidades distintas, y a unos los representan los sindicatos y a otros los movimientos sociales. Eso no cambió, pero ahora votaron al mismo candidato. La jugada de CFK fue sumamente hábil: unió por arriba lo que está dividido por abajo. Ella aportó el voto de los más vulnerables, a los que les dio acceso al consumo, y Alberto Fernández le permitió sumar al peronismo de clase media y media baja. Algunos de esos habían votado a Macri en el 2015, pero la situación económica y el corrimiento de CFK los devolvió al peronismo. La movida de Macri poniendo a Pichetto no alcanzó para contrarrestar el enroque de CFK. Creo que la unión por arriba y no por abajo soluciona el problema electoral aunque deja vigente el de la gobernabilidad. Un desafío no menor para el presidente electo. En rigor, cómo pararse frente a una sociedad que vive en dos galaxias que se van separando es un desafío para cualquier gobernante, sea del partido que sea.

—¿Es diferente hacer política en el Conurbano?

—Hay una manera de hacer política en el conurbano bonaerense, que tal vez sea común con la de otros Conurbanos, que no es propia de un partido, sino una imposición del territorio. Concentra más de un tercio de la población y de los pobres del país en menos del 0,5% del territorio nacional. En el 2015 ganaron 11 intendentes de Cambiemos. En 2019 fueron solo seis.