Alternativas, consejos y secretos de cómo obtener la visa para vivir en Estados Unidos

La pandemia del Coronavirus replanteó la vida de muchas personas: emigrar hacia Estados Unidos en busca de progreso se convirtió en una opción útil y estratégica. De hecho, en los últimos tiempos la cantidad de consultas sobre cómo obtener la VISA, ya sea temporal o la famosa Green Card, creció exponencialmente. Por eso, la abogada argentina y especialista en Inmigración Natalia Fridman estará brindando un webinar exclusivo el próximo 8 de julio a las 18:30 horas a las en donde asesorará sobre cuáles son las mejores opciones y que conviene tener en cuenta a la hora de emprender este paso.

Natalia Fridman, egresada en la Universidad de Buenos Aires en 2001 con especialización en Derecho Internacional, se radicó en EEUU en 2001 al poco tiempo de terminar sus estudios. Luego de haber obtenido un Master en derecho comparativo de la Universidad de Miami en 2005, recibió su título de abogada en New York en el 2008. Ejerció en Los Ángeles y Miami, y hoy tiene sus oficinas en North Miami. Allí atiende a clientes corporativos, a individuos que están invirtiendo en negocios y a personajes del mundo de la televisión, la ciencia, el arte, el deporte y el entretenimiento.

“Hay varias opciones para emigrar temporal o definitivamente a Estados Unidos. Los argentinos saben que abrir un negocio es la vía más segura a través de una visa de Inversión, la E-2. Esta visa representa una salida útil para mucha gente que de todos modos pensaba invertir en un negocios para obtener ingresos en USA. Lo importante acá es hacerlo de modo tal que también sirva para recibir la visa. Invertir un monto adecuado, tener requisitos claros, rentabilidad, plazos conformes a la ley, etc. La ventaja de esta visa es que no obliga al inversor a mudarse inmediatamente ni tampoco a residir tiempo completo en EEUU. Esta es una de las razones por la cual mucha gente tramita hoy la E2 para comenzar un negocio y de paso dejarse las puertas abiertas a una posible mudanza”, explica a Perfil la abogada argentina y especialista en Inmigración.

Para la especialista otra opción son las visas denominadas de "habilidades extraordinarias". ¿En qué consisten? (O1): son para aquellos que han llegado a lo más alto de sus carreras y tienen una oferta laboral en EEUU (en general vinculadas a lo artístico, deportivo, cine/televisión, pero también a negocios) y pueden demostrarlo a través de premios, material publicado, roles principales para organizaciones distinguidas, etc.

Con respecto a las visas permanentes - la famosa green card- hay diferentes caminos para aplicar. “En general se requiere de un sponsor: una compañía americana que peticione por la persona haciéndole una oferta laboral. Sin embargo, cuando quien aplica posee habilidades extraordinarias puede auto-peticionarse (no requiere sponsor). Los procesos de visa permanente demoran más que los temporales. Por eso muchas veces es necesario adquirir primero una visa temporal mientras se tramita la permanente”, comenta.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los argentinos a la hora de tramitar esto? Para la abogada, quien abordará específicamente esto en el webinar, el principal error es “No hablar con un abogado antes de venir. A menudo transfieren el dinero para una inversión de forma incorrecta. Otras veces están en medio de un trámite costoso, complicado y de futuro incierto, pudiendo por su situación puntual aplicar a una visa con menos requisitos. Es necesario asesorarse. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo: hacemos zoom, Skype, transferimos documentación via electrónica constantemente y la información es muy accesible”.

“Hay muchas personas que cometen errores y pierden dinero por falta de asesoramiento”, explica Fridman. “Hay gente que tiene habilidades extraordinarias (a veces el cónyuge de quien me consulta primero) y pudiendo aplicar a ese tipo de visa, por desconocimiento no lo hace o aplica mal. Hay inversores con el dinero disponible que quizás lo transfieren mal...otros que no hacen la inversión de la forma que Inmigración requiere y luego, al no cumplirse los requisitos se cierran muchos caminos. Es muy importante que lo primero que hagan es asesorarse con un abogado especialista en inmigración. Nosotros cobramos un monto fijo por visa, y será el mismo si nos contratan desde el día cero o al final de un proceso, con la diferencia que desde el día cero evitamos hacer las cosas mal y la posibilidad de que todo salga es mucho más alta.”, finaliza.

Para registrarse en el webinar ingresar en el siguiente link

O por email: info@fridmanlaw.net