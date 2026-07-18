De la Antártida a Jujuy: cómo la tecnología satelital llevará la final Argentina vs España a los rincones más aislados

El frío extremo de 30 grados bajo cero en la Antártida y la aridez de los cerros jujeños en el extremo norte del país parecen mundos opuestos. Sin embargo, hoy están unidos por un mismo sentimiento que genera la Selección Argentina. Este domingo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi disputará la final del Mundial 2026 contra España en Nueva York, y nadie se va a quedar afuera de la pasión mundialista.

En un esfuerzo conjunto por ampliar el acceso al entretenimiento y la educación, la Fundación Norma y Leo Werthein, DIRECTV, DSPORTS y TyC Sports llevarán la transmisión en vivo del partido definitivo a todo el territorio nacional, permitiendo que comunidades históricamente aisladas vivan la emoción del fútbol en tiempo real.

Tecnología satelital para ver a la Scaloneta en vivo y en directo

En el extremo sur, la Base Esperanza cuenta con una antena satelital de 4,5 metros de DIRECTV, promovida por la Fundación. Esta acción busca reducir la brecha digital en la región a través de Escuela Plus, el clúster latinoamericano de educación y entretenimiento líder del sector.

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Allí, cerca de 50 personas, incluidos más de 20 alumnos de entre 3 y 13 años que asisten a la escuela local, podrán seguir el minuto a minuto del encuentro. Este despliegue tecnológico transforma la vida cotidiana en el continente blanco, permitiendo que los argentinos que hacen soberanía allí vivan la final del Mundial de la FIFA 2026 como cualquier otro hincha en Latinoamérica.

Jorge Yrrutia, encargado del centro de Comunicaciones de la Base Esperanza, recordó cómo vivió la semifinal contra Inglaterra: “Estaba nervioso porque el árbitro no terminaba el partido. Pitó y salí a festejar sin pensar”, le dijo a la señal de noticias DNEWS, tras celebrar a la intemperie con una sensación térmica de -30°C y ráfagas de viento de hasta 130 km/h.

De la Base Esperanza a la Puna jujeña: la pasión no tiene fronteras

Simultáneamente, en el extremo norte, la épica se traslada a la Puna jujeña. En la Escuela N° 233 "José Amancio Aparicio", ubicada en la zona de Santa Bárbara (departamento de Valle Grande), la llegada de la señal fue fruto de una travesía que incluyó cruzar ríos y ascender cerros a caballo.

Los pobladores de la zona colaboraron activamente para transportar el televisor y la antena satelital hasta este paraje de difícil acceso, logrando que los estudiantes vean por primera vez a la Selección Argentina en vivo. La emoción de recibir saludos de figuras como Sergio Goycochea y el propio Lionel Scaloni fue el preludio ideal para lo que será el aliento durante la gran final.

Álvaro Rufiner, director de la Fundación Norma y Leo Werthein, destacó el impacto de la iniciativa: "El Mundial es una gran oportunidad para promover, en cada familia, escuela y comunidad de América Latina, valores como el respeto y el juego limpio desde las infancias, una tarea que desde la fundación impulsamos todos los días del año".

Estas acciones no son hechos aislados. A través de Escuela Plus, la fundación no solo brinda conectividad, sino que fortalece la alfabetización digital y el acceso al conocimiento en toda la región.

Esta histórica transmisión, que une de punta a punta el mapa argentino, simboliza el compromiso por generar un impacto real y positivo en las comunidades, utilizando la tecnología de DIRECTV y las transmisiones de DSPORTS y TyC Sports como puentes para construir un futuro más conectado. Tras la victoria ante Inglaterra, el país entero se prepara para vibrar al unísono.