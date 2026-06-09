De un bar en Recoleta a la Usina del Arte: la historia familiar detrás del Social Media Day

Corría el año 2010. El ecosistema digital era un terreno fértil, pero todavía muy nuevo y en plena exploración. En ese escenario, una iniciativa global para celebrar el impacto de las plataformas digitales encontró eco en Argentina de la mano de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli. En una entrevista exclusiva con Perfil, los organizadores recordaron el debut del Social Media Day, que tuvo la mística y el empuje de los proyectos que nacen desde el puro entusiasmo y la colaboración.

Los comienzos de una movida global

"Fue una iniciativa global que nosotros tomamos aquí. La primera vez se hizo en un bar de Recoleta", recuerda Diego. Al principio, la idea era armar algo chico y colaborativo entre conocidos, pero la convocatoria superó cualquier expectativa previa. Adriana, que ya era una referente en el mundillo digital de ese entonces y contaba con una comunidad muy activa de seguidores, activó sus redes y convocó a su círculo de periodistas amigos. El resultado sorprendió a todos: el bar se desbordó con alrededor de 300 personas, transformando una reunión íntima en un verdadero hito. Uno aportó el catering, otro ayudó con la difusión, y hasta un representante de Google se mezcló entre los asistentes.

Diego Piscitelli

"No se pensó nunca en un crecimiento. Queríamos festejar el Día de las Redes Sociales y se dio esa oportunidad", confiesa Diego. Esa misma noche, al ver la convocatoria y el interés genuino de la gente por aprender sobre comunicación y tecnología, Adriana y Diego vislumbraron que algo enorme estaba por pasar: el ecosistema de la comunicación iba a cambiar para siempre. La semilla estaba plantada, y el living de la casa familiar se transformaría, casi sin querer, en la oficina central de una revolución que al año siguiente ya se trasladaría a los auditorios universitarios.

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En este engranaje, el rol de Diego Piscitelli fue expandiéndose y adaptándose a la par del crecimiento del evento. Si bien en los inicios se sumó para acompañar la fuerte impronta digital que ya traía Adriana, hoy su trabajo se centra en la coordinación general y la producción técnica. Diego es quien está detrás de escena controlando que las piezas salgan a tiempo, coordinando las tareas de todo el equipo y supervisando cada detalle de las presentaciones y los videos para que la experiencia del espectador sea perfecta. Es un rol de alta exigencia que, según explica, implica una enorme responsabilidad para mantener los estándares de calidad que el público ya espera del evento.

Franco, Adriana, Lidia, Alessandro y Diego. Año 2013

Armar credenciales y correr con handies: el crecimiento con ADN familiar

El Social Media Day no solo creció en convocatoria —pasando de aquel bar a las aulas universitarias, y de ahí a convocar a miles de personas en la Usina del Arte—, sino que se convirtió en el proyecto de vida de toda una familia. Franco y Alessandro, los hijos de la pareja, crecieron literalmente entre cables, carpetas y viajes por las provincias. Sumado también a Lidia Bustamante, hermana de Adriana, que fue parte importante de las giras por el interior.

Franco Piscitelli

Alessandro Piscitelli

"Siempre nos llevaban desde muy chicos porque no nos podían dejar en algún lado", cuenta Franco, quien tenía apenas seis años en la primera edición. Con el tiempo, lo que empezó como un acompañamiento obligado se transformó en vocación. Los chicos pasaron de tareas simples, como armar las cintas y las credenciales a mano durante la noche, a asumir roles neurálgicos. Hoy, Franco se encarga de la gestión operativa y el soporte web del evento.

Por su parte, el hermano mayor Alessandro, recuerda sus inicios en el exigente sector de acreditaciones y su etapa como productor general, coordinando la logística en la Usina del Arte: "Me acuerdo de ver a un productor con un handy corriendo de acá para allá. Después me tocó a mí ocupar ese rol y le agarré mucho respeto, porque hay que estar desde muy temprano recibiendo a los proveedores y atento a que todo salga como tiene que ser". Hoy, su perfil mutó hacia el diseño, la fotografía y el filmmaking, convirtiéndose en el ojo detrás de los contenidos visuales que definen la identidad del evento.

Social Media Day año 2021

A esta estructura familiar se sumó hace dos años Luz Malosetti, la novia de Alessandro. Proveniente del diseño de modas y ajena al mundo de los eventos digitales, encontró en el proyecto un espacio de transformación profesional. "Se me voló la cabeza", confiesa al recordar la oportunidad de trabajar en equipo desde el hogar. Hoy, impulsada por el apoyo de Adriana y Diego, estudia la carrera de Marketing con el objetivo de fusionar ambos mundos. Lo que empezó como una pyme hogareña hoy es un engranaje que coordina entre 80 y 90 personas por edición, incluyendo técnicos, agencias y creadores de contenido.

Luz Malosetti

El termómetro de la industria: equilibrio y el salto hacia la Inteligencia Artificial

¿Cómo hace un evento para mantener sentados en el mismo auditorio a un estudiante de 19 años y al director de una agencia multinacional? Para Adriana, el secreto está en la curaduría de contenidos y en saber equilibrar la balanza: "Están los jóvenes que quieren escuchar a un creador y saber la receta para monetizar, y está el gerente que no se quiere quedar atrás con las nuevas audiencias". Es en los pasillos, durante los breaks de networking, donde la magia ocurre y esos dos mundos se conectan para generar negocios.

Mirando hacia atrás, la familia coincide en que la última edición fue la más contundente a nivel de posicionamiento y branding, superando incluso la emotividad del aniversario número 15, donde Adriana no pudo evitar las lágrimas al recordar cuando viajaban en colectivo cargando las bolsas de regalos. "Esta edición fue la que cerró por todos lados", afirma con orgullo. En gran parte, el éxito se debe a que la familia funciona como su propio termómetro: Diego y Adriana aportan la experiencia corporativa, mientras que Franco y Alessandro traen la mirada fresca de las nuevas tendencias, los canales de streaming y los nuevos creadores.

Al pensar en las próximas ediciones, el futuro se presenta como una hoja en blanco marcada por la velocidad tecnológica. Diego tiene claro que el crecimiento será exponencial y que el evento mutará inevitablemente a la par de la sociedad. Alessandro y Franco aseguran que el camino está trazado por la Inteligencia Artificial, una temática que ya predomina y que seguirá redefiniendo las herramientas del marketing digital.

Sin embargo, en un mundo hiper digitalizado, el Social Media Day tiene claro su norte. "Se habla mucho de Inteligencia Artificial porque es el tema del momento", concluye Adriana Bustamante, "pero no tenemos que olvidarnos de la parte humana. La gente va a seguir buscando volver a conectar, hacer networking y generar oportunidades de crecimiento. Ese lado humano es la clave para que sigamos vigentes muchos años más".