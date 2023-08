El Tesoro de EE.UU. impone nuevas sanciones contra los oligarcas rusos, aunque siguen existiendo lagunas considerables

Mikhail Fridman, Petr Aven y German Khan, los multimillonarios detrás del conglomerado financiero ruso Alfa Group, que fueron sancionados por el gobierno británico y la Unión Europea el año pasado, ahora han sido identificados en una nueva ola de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente permitir la invasión rusa de Ucrania. Este movimiento demuestra un aumento en los esfuerzos del Tesoro para atacar a los principales oligarcas de la invasión y como el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo declaró para "desengañar" a las élites rusas de "la noción de que pueden operar como de costumbre mientras el Kremlin libra una guerra contra el pueblo ucraniano".

A pesar de los intentos de estrechar la red en los Estados Unidos y la UE, siguen existiendo lagunas considerables en los regímenes de sanciones internacionales.

La cohorte de cuatro sancionados, incluidos Fridman, Aven y Khan, se vieron afectados por sanciones diseñadas para ejercer presión contra el sector de servicios financieros ruso y fueron designados bajo la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos 14024. Sin embargo, A-1, el brazo de inversión del Grupo Alfa de Rusia, que opera en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia, aún no ha sido sancionado.

Fridman, Aven y Khan, eran conocidos públicamente como los propietarios de A-1, pero cuando llegó el momento de que los señores fueran designados en la lista de sanciones británicas que ocurren en marzo de 2022, cuando el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido anunció sanciones históricas contra oligarcas rusos señalando que "vamos más lejos y más rápido que nunca para golpear a los más cercanos a Putin", desde los principales oligarcas hasta otros, los Sres. transfirieron la propiedad de A-1 a un Sr. Alexander Fain que era convenientemente un individuo no sancionado, como parte de una compra por parte de la gerencia. Si bien esta compra fue oportuna para A-1, lo que permitió a la entidad evitar sanciones, un juez del Tribunal Superior del Reino Unido hasta la fecha ha sido más circunspecto en cuanto a la verdadera naturaleza de la transferencia.

La jueza del Tribunal Superior del Reino Unido, Lady Justice Falk, dijo en un fallo en un caso judicial de Londres que analizó A-1 en 2023, con respecto a la transacción, que "según la evidencia que he visto, es imposible en esta etapa disipar la preocupación de que la transacción de marzo de 2022 no fue genuina, sino que se arregló para dar la apariencia de que A1 ya no está bajo el control de individuos sancionados".

La circunspección se justifica aún más, ya que también parece que A-1, cuyos activos estaban valorados a fines de 2021 en aproximadamente el equivalente a $ 2,610,492,60 pesos argentinos según los estados financieros presentados ante el Servicio Federal de Impuestos de Rusia, fue transferido al Sr. Alexander Fain por solo ₽ 100,000 rublos equivalentes aproximadamente a 350,000 pesos argentinos.

A la luz de esto, hay motivos razonables para sospechar que los oligarcas e incluso el Gobierno de Rusia tienen la propiedad real y el control sobre A-1. Si bien esta "transferencia" se realizó como un paso muy probable para eludir las regulaciones de sanciones del Reino Unido, ya que el trío ahora está incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos de importancia mundial, las preguntas que giran en torno a la propiedad real de A-1 ahora son más sensibles.

La vasta influencia global de estos oligarcas no es una sorpresa, y a pesar de las sanciones impuestas contra ellos, Fridman y Aven finalmente poseen alrededor del 50% de la cadena de supermercados española Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA), adquiriendo la participación mayoritaria en 2019 a través de LetterOne, una firma de inversión cofundada por Fridman, Aven y Khan.

Aunque después de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cohorte sancionada se ha retirado de la gestión activa de Letter One, Fridman y Aven continúan manteniendo su participación de aproximadamente el 50% en Letter One y, por lo tanto, la propiedad de DIA, una gran fuerza minorista en Argentina: la cadena española opera 6.000 supermercados en Argentina, Portugal, Brasil y España. Si bien esta participación ahora está "congelada", siguen siendo beneficiarios y no pueden venderla mientras sean sancionados.

A-1 es un cliente y proveedor de servicios de Alfa Bank, actualmente sancionado por los Estados Unidos y la UE (décimo paquete de sanciones) por su participación en el sector financiero de la Federación Rusa, quedan dudas sobre si Fridman y sus contemporáneos mantienen el control. Esto se debe al hecho de que la transferencia de propiedad tuvo lugar en marzo, cuando Fridman iba a ser golpeado por las sanciones occidentales. Esto indica que la pretensión de gestión de una compra no era más que una falsa pretensión, destinada no solo a eludir las reglas de sanciones, sino a violarlas en el proceso. A la luz de las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos de agosto de 2023, es probable que los regímenes de sanciones de la OFAC del Tesoro ahora se violen de manera similar.

Este es un tema muy delicado debido a los vínculos irrefutables entre A-1 y las personas y entidades sancionadas. Se cree que A1 opera sin restricciones en países como Panamá. Las actividades de inversión de A-1 incluyen financiamiento de litigios. Esto implica que un tercero proporcione capital a un demandante o demandado involucrado en un litigio a cambio de una parte de los fondos recuperados con éxito. La evidencia sugiere que A1 está involucrado en ayudar al liquidador del Kremlin, la Agencia de Seguro de Depósitos, una corporación estatal rusa, a recuperar activos sujetos a procedimientos legales, proporcionando así al régimen capital extranjero.

Rusia ve la recuperación de activos como una empresa rentable, ya que recibe importantes entradas de efectivo para financiar sus esfuerzos de guerra.