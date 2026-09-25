Escapada en pareja a Córdoba: el hotel boutique al pie de las Altas Cumbres que combina jacuzzi panorámico, hogar a leña y gastronomía regio

Bajar las revoluciones, dejar atrás el ruido de la ciudad y volver a disfrutar del tiempo compartido se convirtió en el verdadero lujo de la época. En ese escenario de búsqueda, el Valle de Traslasierra guarda un rincón donde el paisaje cordobés impone su propia calma. En la tranquilidad de Las Calles, a solo diez kilómetros de Nono y al pie de las imponentes Altas Cumbres, Calma Nono propone cambiar la vorágine cotidiana por la inmensidad de la montaña, los desayunos sin mirar el reloj y esos pequeños momentos sin prisa que terminan convirtiéndose en los más memorables de un viaje.

La propuesta fue pensada de punta a punta para parejas que buscan una escapada diferente. Es un espacio diseñado para despertar entre las sierras, compartir una copa de vino al atardecer, encender el fuego cuando cae el sol y terminar la jornada alrededor de una mesa inspirada en los sabores de la región. Todo esto enmarcado en un entorno de bosque autóctono que ofrece el equilibrio perfecto entre intimidad, naturaleza y confort de alta gama.

Arquitectura, piscina panorámica y bienestar en la intimidad de la suite

Buena parte del universo de Calma Nono sucede puertas adentro de sus suites dobles. Las habitaciones fueron proyectadas para que el paisaje sea el gran protagonista desde cada ángulo, combinando amplias terrazas privadas, un doble jacuzzi panorámico orientado a las sierras y el tradicional hogar a leña para entibiar las noches de primavera. En el exterior, el predio suma una piscina panorámica con vistas privilegiadas hacia las Altas Cumbres que invita a relajarse y contemplar cómo cambia la luz sobre las montañas a lo largo del día.

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En este refugio de montaña, el concepto de bienestar no requiere trasladarse a las áreas comunes de un spa. La propuesta busca que el huésped disfrute del relax en la privacidad de su propio espacio, solicitando sesiones de masajes o reflexología podal en la suite. El circuito de descanso se completa de forma natural con un baño de inmersión, una copa de vino y el fuego encendido con el paisaje cordobés del otro lado del ventanal. Además, para quienes no conciben viajar sin sus compañeros de cuatro patas, la estadía integra una filosofía plenamente pet friendly para recibir a las mascotas con la misma calidez.

Gastronomía de territorio y un restaurante abierto al público en Nono

La propuesta culinaria representa uno de los pilares más identitarios del lugar. Su cocina busca expresar el territorio a través de productos regionales, ingredientes agroecológicos, materias primas de estación y el trabajo directo con productores de Traslasierra. De esta manera, la carta acompaña los ciclos naturales de la tierra e incorpora truchas de la región, quesos artesanales, embutidos locales, carnes de La Posta, verduras frescas y panes caseros. Entre las opciones destacadas sobresalen las tablas de charcutería pensadas para compartir y maridar con etiquetas seleccionadas de Bodega Las Perdices, ya sea frente al hogar a leña de la suite o junto al fogón exterior.

Gracias a la escala del hotel, la cocina brinda una atención cercana y personalizada que consulta las preferencias, alergias o restricciones alimentarias de cada comensal para adaptar las preparaciones. Esta experiencia gastronómica también puede disfrutarse sin estar hospedado en el lugar. Con reserva previa, el restaurante recibe a quienes recorren Nono, Las Calles y El Valle. Los viernes y sábados abre sus puertas para la cena a partir de las 20:00 horas, mientras que de domingo a jueves el servicio de cena requiere aviso previo antes de las 16:00 horas del mismo día, ofreciendo también la opción de estadías con media pensión para los clientes alojados.

Escapadas fuera de temporada: promociones y beneficios especiales

Viajar a las sierras fuera de los meses de mayor movimiento permite encontrarse con la cara más serena de Córdoba, disfrutando de caminos tranquilos y el clima ideal de septiembre, octubre y noviembre. Para promover las estadías prolongadas entre semana y los viajes sin urgencias, el lugar lanzó una serie de beneficios especiales según la cantidad de noches reservadas.

Las escapadas de dos noches cuentan con un 20 por ciento de descuento, las de tres noches suman un 25 por ciento de bonificación y las estadías de cuatro noches alcanzan un 30 por ciento de descuento. Todas las opciones incluyen desayuno diario y una botella de vino de cortesía al arribo. Además, quienes elijan quedarse cuatro noches suman una cena de tres pasos de regalo, completando un itinerario donde el descanso, el paisaje y la gastronomía se disfrutan de a dos.

Datos de contacto y cómo planificar la visita

Para consultar sobre disponibilidad, reservas en el restaurante o coordinar la llegada junto a animales de compañía, el establecimiento brinda atención personalizada y atención directa al público. Ubicado en la localidad de Las Calles, en el Valle de Traslasierra, Córdoba, el complejo comparte sus novedades y canales de contacto a través de su cuenta oficial de Instagram @calmanono.