Formación profesional con salida laboral: las carreras y tendencias que marcarán el 2026

En el contexto actual de un mercado laboral cada vez más competitivo y demandante, instituciones educativas como ISALUD, ISEC, Nueva Escuela e Inglés en Casa se consolidan como referentes en la formación de talento preparado para los desafíos del futuro.

Estas instituciones se distinguen por ofrecer programas académicos innovadores, adaptados a las tendencias globales. Con un enfoque en la formación práctica y el uso de tecnologías de vanguardia, sus carreras están diseñadas para proporcionar una sólida base teórica, combinada con experiencias reales que permiten a los estudiantes adquirir las competencias que requieren las industrias más dinámicas.

Además, la flexibilidad de sus modalidades de cursada, que incluyen opciones presenciales, híbridas y a distancia, amplía el acceso a un número mayor de estudiantes, sin comprometer la calidad educativa.

ISEC: El instituto que transforma estudiantes en profesionales listos para un mundo creativo, digital y en constante cambio.

Con más de tres décadas formando profesionales en comunicación, diseño y artes audiovisuales, ISEC se consolidó como una de las instituciones de mayor referencia en el país. Su propuesta se distingue por un enfoque práctico, interdisciplinario y alineado a las demandas reales del mercado.

Entre su amplia oferta académica, la institución destaca especialmente las carreras de Comunicación y Marketing Digital (2 años – Título Oficial), Diseño Gráfico (3 años – Título Oficial), Fotografía Profesional (3 años – Título Oficial) y Actuación de Artes Escénicas y Audiovisuales (3 años – Título Oficial), todas orientadas a desarrollar perfiles profesionales versátiles, creativos y preparados para un entorno laboral dinámico

Una misión clara: formar profesionales creativos, éticos y actualizados

Desde su creación, sostiene una filosofía centrada en el aprendizaje activo. Su misión es “formar profesionales capaces de adaptarse a los nuevos retos de la comunicación, el diseño y los medios”, impulsando un modelo educativo basado en el principio “Estudiar Haciendo”.

Esto implica que cada alumno experimenta desde el primer día con los lenguajes, herramientas y metodologías que encontrará en su futuro laboral, combinando teoría, práctica y participación en proyectos reales.

La gran diferencia: interdisciplinariedad, práctica real y networking

Los estudiantes de Producción & Dirección trabajan codo a codo con Locución, Periodismo, Actuación y Operación Técnica.

Los alumnos de Publicidad desarrollan proyectos junto a Diseño Gráfico, Fotografía y Comunicación & Marketing Digital.

Las carreras audiovisuales comparten espacios, equipamiento y prácticas conjuntas que replican entornos profesionales.

La práctica no es un complemento: es el corazón de cada plan de estudios. Esto permite que los egresados construyan un perfil sólido, actual y muy valorado en la industria.

Infraestructura y tecnología de nivel profesional

La institución cuenta con un equipamiento único en el país para una escuela especializada en comunicación y artes audiovisuales:

6 estudios de radio

2 estudios de TV

1 estudio de streaming

Móvil de TV de exteriores y móvil de radio

11 laboratorios de informática (MAC y PC)

3 estudios fotográficos profesionales

Sala de teatro

Sala de expresión corporal

3 estudios de danza

Este ecosistema técnico permite que cada estudiante desarrolle competencias reales en un entorno profesional.

Modalidades de cursada flexibles

Las carreras tienen un formato mixto que facilita combinar estudio y trabajo:

2 días presenciales + 1 día sincrónico online, excepto las carreras de artes escénicas, que son 100% presenciales.

Comunicación y Marketing Digital también ofrece una modalidad 100% a distancia asincrónica, oficial, sin necesidad de asistir a exámenes presenciales.

Esta flexibilidad amplía el acceso a estudiantes de diferentes zonas y permite organizar la agenda laboral sin resignar calidad formativa.

Programas innovadores y en sintonía con el mercado

ISEC fue la primera institución oficial en dictar la carrera de Comunicación y Marketing Digital en Argentina, cuyo plan de estudios fue desarrollado junto a empresas y agencias para responder a las nuevas necesidades del sector.

La institución continúa incorporando contenidos, tecnologías y enfoques contemporáneos, integrando herramientas como inteligencia artificial, estrategia digital, diseño interactivo y producción de contenidos multiplataforma.

Vinculación con el mercado laboral y continuidad académica:

Convenios de pasantías y bolsas de trabajo con los principales medios de comunicación y productoras.

Convenios de articulación universitaria para continuar estudios y obtener licenciaturas.

Participación en proyectos reales, festivales, prácticas profesionales y producciones interdisciplinarias.

Conocé más en el sitio oficial de ISEC.

Universidad ISALUD: Entrevista a Silvia Zambonini, Vicerrectora Académica.

Con una sólida trayectoria en la formación de profesionales de la salud y una apuesta creciente por la innovación educativa, la Universidad se prepara para un ciclo 2026 marcado por la expansión de la modalidad híbrida de cursada y por la integración estratégica de la inteligencia artificial en la formación docente.

Oferta académica 2026: foco en carreras con modalidad híbrida y nuevos programas virtuales.

Para el próximo ciclo lectivo, se propone una cursada híbrida que combina presencialidad con clases virtuales y asincronía, en algunas de sus carreras con mayor demanda:

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Terapia Ocupacional

Ciclo de Licenciatura en Enfermería

Ciclo de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica

Ciclo de Licenciatura en Producción de Bioimágenes

Además, la universidad suma una novedad clave: el lanzamiento del Ciclo de Licenciatura en Educación con modalidad 100% virtual, una propuesta diseñada para ampliar el acceso de docentes a esta licenciatura.

Integración de IA en las prácticas docentes: una apuesta estratégica

En línea con las demandas educativas actuales nuestra universidad impulsa el programa “IA en clave docente”, un recorrido compuesto por cursos breves —que pueden cursarse de forma independiente o integrarse como trayecto completo—

El enfoque del Programa “IA en clave docente” es innovador: el programa “hackea” la estructura tradicional teoría–práctica–evaluación y propone un modelo espiralado donde las producciones contextualizadas de los participantes se convierten en el eje del aprendizaje.

Visión sobre el futuro de la educación

Perfil: ¿Cuál es la visión institucional de ISALUD respecto al futuro de la educación?

Silvia Zambonini: La universidad considera que la educación en entornos virtuales dejó de ser un complemento para convertirse en un entorno de aprendizaje central, capaz de ampliar el acceso, favorecer la continuidad académica y potenciar la calidad formativa.

Campus virtual y tecnología

P.: ¿Qué innovaciones o mejoras están implementando para optimizar la experiencia del estudiante y del cuerpo docente?

S.Z.: La institución trabaja en un ecosistema digital integrado, con actualizaciones constantes en su Campus Virtual, mejoras en la navegación, herramientas colaborativas. Además nos preocupamos por las aulas físicas, como las Hiperaulas, con entornos inmersivos y con recursos multimedia y mobiliario móvil que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje. Las innovaciones buscan que el estudiante sea protagonista de sus aprendizajes y los docentes protagonistas de innovaciones y mejoras.

Integración de la IA en la formación

P.: ¿Cómo están incorporando la inteligencia artificial en la formación continua y cuáles son los principales beneficios en la formación de profesionales de la salud?

S.Z.: El uso de IA se focaliza en diversos ejes:

Actualización docente permanente mediante programas específicos como “IA en clave docente”.

Optimización de materiales y consignas en clave docente , con herramientas que permiten potenciar actividades, materiales para favorecer los aprendizajes.

Mejora de la práctica profesional, especialmente en áreas de salud donde la IA contribuye al análisis de datos, toma de decisiones y comprensión de casos complejos.



El principal beneficio es la formación de futuros profesionales capaces de trabajar en entornos tecnológicos altamente cambiantes.

Oferta académica: carreras, posgrados y programas ejecutivos

P.: ¿Cómo se adapta esta oferta al contexto digital y cuáles son las áreas con mayor crecimiento en demanda?

S.Z.: ISALUD ofrece carreras de grado, ciclos de licenciatura, posgrados, maestrías y programas ejecutivos vinculados a las ciencias de la salud. La transformación digital permitió ampliar la llegada a estudiantes de todo el país y la región, especialmente en áreas de Enfermería, Gestión Sanitaria, Salud Pública, Educación, Nutrición y Terapia Ocupacional. Por otro lado, los cursos y diplomaturas también se rediseñan para maximizar la flexibilidad y favorecer la especialización continuad

Accesibilidad y desafíos de la educación

P.: ¿Cuáles han sido los principales desafíos para garantizar accesibilidad, calidad y equidad en la educación? ¿Qué estrategias adoptaron?

S.Z.: Los principales desafíos fueron:

asegurar conectividad y acceso para todos los estudiantes;

garantizar la calidad en entornos virtuales;

fortalecer el acompañamiento personalizado.

Además, se implementaron tutorías académicas, materiales accesibles, capacitaciones docentes específicas y un modelo de seguimiento activo que permite detectar dificultades tempranas y promover trayectorias exitosas. Conocé más en su sitio oficial o redes sociales.

Inglés en Casa: aprendé de adulto con confianza a hablar con seguridad

Inglés en Casa es un instituto argentino fundado en 2013 que crece de manera constante gracias a un método simple, humano y especialmente diseñado para adultos profesionales. En un momento donde el dominio del inglés se volvió clave para acceder a mejores oportunidades laborales, cada vez más personas buscan propuestas flexibles, reales y efectivas. Allí es donde este instituto se destaca.

Su enfoque combina clases online personalizadas, práctica conversacional desde el primer día y un acompañamiento cercano, con el objetivo de desarrollar confianza, no solo conocimientos gramaticales. “La mayoría de nuestros alumnos ya estudió inglés antes, pero nunca logró soltarse. Nuestro método trabaja justamente sobre ese bloqueo”, explica Carola Gonzalez, fundadora y Directora Académica.

Las clases son uno a uno, dictadas por docentes especializados en adultos, y se adaptan a metas concretas: entrevistas laborales, inglés corporativo, reuniones, viajes o preparación para certificaciones. Además, Inglés en Casa ofrece planes flexibles, seguimiento individual y contenidos aplicados a situaciones reales del mundo laboral actual.

Con una propuesta moderna, práctica y profundamente humana, Inglés en Casa se consolida como una opción sólida para quienes necesitan avanzar rápido, hablar con seguridad y sumar nuevas oportunidades profesionales.

Nueva Escuela: 55 años formando especialistas prácticos y listos para nuevos desafíos

En tiempos donde la inmediatez y la digitalización manda Nueva Escuela viene con una propuesta académica acorde a los tiempos que corren. Con carreras de 2 y 3 años y una rápida salida laboral, la institución ofrece títulos oficiales que te permiten seguir estudiando con la rigurosidad de los que más saben.

Este instituto superior -que cuenta con 55 años de trayectoria- está ubicado en Av. Callao 67 y es un espacio en donde se forman estudiantes de carreras como Diseño Web, Comunicación y Marketing Digital, Animación, Diseño Gráfico, Moda y Artes Visuales en modalidad presencial y también a distancia.

Su particularidad es que funciona como laboratorio creativo donde las carreras se interrelacionan y potencian. Garantiza una formación sólida, actualizada y alineada con las tendencias del sector, con un enfoque que se sostiene sobre el saber hacer gracias a las Prácticas Profesionalizantes que acercan a los estudiantes al mercado laboral. Dentro de cada carrera, el alumno contará con todos las herramientas necesarias para poder desarrollar su mirada profesional y artística con talleres prácticos y estudios equipados y pensados especialmente para cada actividad.

Las inscripciones para marzo 2026 ya se encuentran abiertas. Conocé más en el sitio web oficial o comunicate a: [email protected] o +54 9 115576-5099.