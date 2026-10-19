Huawei abrió su primera Tienda Autorizada en Argentina: dónde queda y qué productos ofrece

En el marco de un plan estratégico para fortalecer su presencia omnicanal y acercar su ecosistema de productos al público local, Huawei, en alianza con su socio estratégico Solnik, inauguró la primera Tienda Autorizada Huawei de la Argentina. El nuevo espacio comercial representa un hito dentro de la relación entre ambas compañías y consolida la apuesta de la marca por el mercado nacional a través de un punto de contacto físico interactivo.

La tienda fue concebida como un centro de experiencia donde los usuarios pueden probar de primera mano las distintas líneas de innovación de la firma de origen chino. Además del consumidor final, la propuesta integra un área dedicada al sector corporativo, con soluciones orientadas a la eficiencia operativa y la adopción de tecnologías sustentables.

Ubicación estratégica y exhibición del ecosistema completo

El flamante local se encuentra ubicado en el complejo Unicenter Shopping, en la localidad bonaerense de Martínez. Diseñado bajo un concepto de interactividad directa, el espacio permite a los visitantes recorrer de manera integral el abanico de soluciones que la compañía despliega a nivel global.

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En el segmento de tecnología personal y movilidad, la tienda exhibe las últimas novedades en smartphones, tablets y computadoras portátiles. A su vez, los entusiastas del estilo de vida conectado disponen de un área exclusiva para probar wearables -como relojes inteligentes y auriculares de última generación- junto a dispositivos enfocados en la automatización del hogar. La oferta se completa con un espacio técnico dedicado a empresas, enfocado en equipamiento de energía digital y herramientas para el desarrollo corporativo.

Una apuesta de largo plazo por el mercado argentino

Durante la jornada de apertura, que incluyó actividades para el público, beneficios exclusivos y promociones de lanzamiento, los directivos de ambas empresas destacaron la importancia de este nuevo hito comercial.

"Estamos muy orgullosos de concretar este proyecto junto a Huawei. La apertura de esta tienda representa un paso importante en una relación construida sobre la confianza, la visión de largo plazo y el compromiso compartido de acercar innovación y tecnología de primer nivel a los consumidores argentinos", sostuvo Abel Picchio, CEO de Solnik. En esa línea, agregó: "Este es el inicio de una nueva etapa que refuerza nuestra apuesta por el desarrollo de la marca en el país y por seguir generando experiencias de valor para clientes y socios comerciales".

Por su parte, desde la firma tecnológica remarcaron el valor del contacto directo con los usuarios. "El objetivo es ofrecer una experiencia directa con los productos y acercar las innovaciones de la compañía al público local", explicó Solange Bonapelch, PR Manager CBG de HUAWEI Argentina.

Guiño de innovación y el valor de la experiencia física

En tiempos donde el comercio electrónico lidera las dinámicas de compra, la apuesta por un espacio físico de estas características reafirma que la interacción tangible sigue siendo un diferencial clave en la tecnología de consumo. Probar un reloj inteligente, verificar la conectividad entre pantallas o asesorarse en persona sobre soluciones de energía son decisiones de compra que ganan valor en un entorno diseñado para la experimentación. Con esta apertura en Unicenter, Huawei y Solnik no solo reconfiguran su oferta comercial en la Argentina, sino que sientan las bases para una nueva etapa de fidelización y crecimiento en el país.