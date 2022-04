Kamasi Washington brindará un recital el 2 de junio en el C Complejo Art Media

Luego de haber tocado por primera vez en Argentina en 2019, en el marco de Lollapalooza Argentina, Kamasi Washington, uno de los referentes contemporáneos del nuevo jazz, regresará nuevamente al país para presentarse por primera vez en un show exclusivo para sus fans para presentarse el 2 de junio en el C Complejo Art Media. El show es producido por DF Entertainment.

Kamasi es multiinstrumentista, productor y compositor, nacido y criado en Los Ángeles. Su trayectoria artística incluye diferentes proyectos, tales como The Epic, presentado en 2015; Harmony of Difference, un EP encargado originalmente para la Bienal de Whitney de 2017; y Heaven and Earth, trabajo presentado en 2018 que se encuentra entre las más aclamadas de la última década.

Considerado uno de las figuras más destacadas del nuevo universo de jazzeros, Washington trabajó en dos películas: As Told To G/D Thyself, un cortometraje que acompaña a Heaven and Earth y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2019; y la película de concierto Kamasi Washington Live en The Apollo Theatre en asociación con Amazon Music. En 2020, Washington compuso Becoming, el documental de Netflix que presenta a la primera dama Michelle Obama, y ​​fue nominado a los premios Grammy y Emmy por sus contribuciones.

En 2022, lanzó con gran éxito de crítica el single titulado The Garden Path con una presentación en vivo de estreno mundial en The Tonight Show. Entre otras cosas, Washington ha realizado giras por todo el mundo y ha colaborado y compartido escenarios con Kendrick Lamar, Florence + the Machine, Herbie Hancock y muchos más. En Lollapalooza Argentina 2019, Kamasi cerró su show despidiéndose con un “I´ll be back!”. Hoy está cumpliendo su promesa.