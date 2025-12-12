La ONU, la CIDH y la crítica social acorralan a la Fiscalía de Bariloche por el caso Rudnev: “Lo están dejando morir en la cárcel”

En un rincón tranquilo de la Patagonia, en la ciudad de Bariloche, se desarrolla un drama judicial que escaló hasta convertirse en un escándalo de derechos humanos que interpela a la justicia argentina.

Konstantin Rudnev, un disidente ruso de 58 años, lleva ya ocho meses en prisión preventiva sin juicio ni condena. Su caso se convirtió en un símbolo de fallas sistémicas: mientras su salud se deteriora rápidamente, las decisiones judiciales lo mantienen tras las rejas, ignorando las advertencias médicas más graves. La reciente prórroga de su detención hasta abril de 2026 no hizo más que intensificar la oleada de críticas.

Grave estado de salud: la lucha por la vida en Rawson

Desde su detención en abril de 2025, Rudnev perdió más de 30 kilos. Su estado es crítico: padece fibrosis pulmonar, episodios de asfixia y problemas neurológicos, condiciones que se agravan en la cárcel Unidad 6 de Rawson.

El pabellón, mal ventilado y donde sus compañeros fuman, es una "tortura" constante. Los informes médicos de octubre de 2025, elaborados por los doctores Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, son categóricos: Rudnev necesita hospitalización urgente en un centro especializado en Buenos Aires (como el Sanatorio Otamendi o el Hospital de Clínicas).

“Esto no es justicia, es una ejecución lenta. Solo pedimos una oportunidad para que Konstantin pueda vivir”, declaró su esposa, Tamara, en un emotivo video difundido en redes sociales.

El abogado defensor, Carlos Broitman, denunció la falta de un traductor para un acusado rusohablante y el rechazo a las recomendaciones médicas. Estas irregularidades fueron usadas por el juez Gustavo Zapata para prorrogar la detención, basándose en una supuesta "falta de urgencia" y un presunto "rechazo" del acusado a recibir tratamiento en prisión, algo que la defensa desmiente enfáticamente.

El foco del escándalo: la Fiscalía de Bariloche

La Fiscalía de Bariloche, liderada por Fernando Óscar Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Revore, quedó en el centro de la polémica. Se les acusa de dilatar el proceso, de ignorar los aspectos humanitarios del caso y de sostener una causa con pruebas consideradas débiles por la defensa.

Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche, acusado de trata de personas, narcotráfico y violencia psicológica, basándose en testimonios anónimos. Su defensa sostiene que el caso tiene motivaciones políticas y que las pruebas son insuficientes, recordando que Rudnev ya cumplió once años de prisión en Rusia por cargos similares que él considera fabricados.

Arrigo, quien ya enfrentó críticas por la prolongada investigación de la tragedia de la línea Sarmiento en 2012, ahora es señalado nuevamente. "Ignorar informes y protocolos médicos es un problema sistémico", señalan especialistas.

Repercusión y presión internacional: la ONU y la CIDH en alerta

El caso de Rudnev superó los límites de los tribunales argentinos. Tras publicaciones en los medios, incluida la nota en Perfil.com del 5 de diciembre, se encendió una campaña en redes.

La etiqueta #LibertadRudnev gana fuerza en plataformas como Facebook y X (antes Twitter), con usuarios exigiendo su hospitalización inmediata.

Peticiones : una solicitud que exige su traslado a un centro médico ya superó las 1400 firmas.

Interpelación: la ciudadanía exige respuestas directas de los funcionarios: "¡Arrigo, Labal, Revore: den la cara ante el pueblo!".

A nivel internacional, la defensa presentó denuncias ante los mecanismos de monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El caso Rudnev es una prueba para Argentina respecto de su cumplimiento de los estándares internacionales”, señalan defensores. La confirmación de violaciones podría derivar en recomendaciones oficiales o incluso sanciones al país.

El caso resonó en la sociedad argentina, que ve en él el eco de un problema estructural donde el 40% de los detenidos espera juicio durante meses, con una vulnerabilidad especial para los extranjeros sin dominio del español.

Las exigencias de Justicia

Mientras la Fiscalía guarda silencio, la defensa reclama acciones inmediatas para detener el deterioro de la salud de Rudnev y garantizar sus derechos básicos:

Traslado inmediato a un hospital bajo la modalidad de arresto domiciliario. El cierre de la causa por la presunta falta de fundamentos sólidos. Una investigación independiente sobre las actuaciones de la fiscalía de Bariloche por posibles abusos.

Argentina, un país con una profunda tradición de lucha por los derechos, no puede permitirse ignorar este clamor por justicia.