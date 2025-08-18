Marcelo Orrego define estrategia: su vicegobernador encabezará la lista en San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, eligió a su vicegobernador, Fabián Martin, para encabezar la lista del Frente "Por San Juan" en las elecciones legislativas de octubre. Lo acompañará a Martin como segunda candidata a diputada nacional, la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El tercer lugar será para el Partido Bloquista, y el nombre del diputado provincial Federico Rizo.

El frente "Por San Juan" está integrado por el partido Producción y Trabajo, PRO, UCR, partido Bloquista, Actuar y Dignidad Ciudadana.