lunes 18 de agosto de 2025
Política

Marcelo Orrego define estrategia: su vicegobernador encabezará la lista en San Juan

El gobernador sanjuanino impulsa a Fabián Martin como primer candidato a diputado nacional del frente “Por San Juan”, acompañado por Laura Palma y Federico Rizo en los principales lugares de la lista.

Gobierno de San Juan
Marcelo Orrego junto a Fabián Martin, el elegido para encabezar la lista de “Por San Juan” en las legislativas de octubre. | Gobierno de San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, eligió a su vicegobernador, Fabián Martin, para encabezar la lista del Frente "Por San Juan" en las elecciones legislativas de octubre. Lo acompañará a Martin como segunda candidata a diputada nacional, la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El tercer lugar será para el Partido Bloquista, y el nombre del diputado provincial Federico Rizo.

El frente "Por San Juan" está integrado por el partido Producción y Trabajo, PRO, UCR, partido Bloquista, Actuar y Dignidad Ciudadana.

