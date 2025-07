Mariel Fernández homenajeó a Evita en Moreno y pidió “listas para abrigar al que tiene frío y pelear por el pueblo”

Bajo el lema “Evita capitana, Cristina libre”, la intendenta de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional, Mariel Fernández, encabezó la tradicional marcha de antorchas y el acto homenaje en el marco del 73° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. Estuvo acompañada por Gabriel Katopodis y Mónica Macha, candidatos a senadores por la Primera Sección Electoral; y las y los candidatos a concejales y consejeros escolares locales.

Luego de celebrar la misa en la Catedral de Moreno, las autoridades marcharon junto a 300 mujeres caracterizadas como Evitas desde el Palacio Municipal hasta el acto central que se desarrolló en el Boulevard y la Avenida Del Libertador, donde se ubica el busto de Eva. Cristina Fernández de Kirchner acompañó el homenaje de forma virtual.

“El pueblo argentino necesita que estemos unidos como un solo puño enfrentando a aquellas personas y aquella economía que empobrece y deja sin dignidad al pueblo argentino”, remarcó Fernández al comenzar su discurso.

“¿Para qué uno quiere ser legislador? ¿No tiene que querer uno ser y ocupar un lugar para abrazar a los que más sufren, para defender a nuestros jubilados y jubiladas que todos los miércoles van a la Ciudad de Buenos Aires y son reprimidos por la ministra Bullrich, para acompañar y pelear por los derechos de los que tienen hambre?”, expresó Fernández y subrayó: "¿Para qué queremos ocupar un lugar en las listas si no es para abrigar al que tiene frío y pelear por los derechos del pueblo argentino?".

“¿Para qué uno quiere ser concejal, si no es para votar que tengamos un Polideportivo en un lugar que nunca lo tuvo, en una de las comunidades más pobres de Moreno, la más alejada y que lleva el nombre de Diego Armando Maradona? ¿Para qué queres ser concejal, si no querés votar el desarrollo industrial, para que el pueblo de Moreno tenga más trabajo, para votar porque haya más escuelas, para cambiar la recolección de residuos y sacar una empresa privada que nos condenaba a vivir en un basural a cielo abierto? Para eso quiero concejales y concejalas”, continuó.

“Cada uno de los concejales y consejeros escolares de Moreno, no solamente hacen la función de legislar, se hacen cargo de localidades, de inundaciones, de ollas populares cuando hace falta y están al lado siempre del que necesita. Sin especulaciones, sin oportunismos”, destacó la jefa comunal y enfatizó: “Si no estamos al lado del que más nos necesita, las palabras no sirven. Porque para que el otro te escuche, tenes que haber estado cuando se inundó, tenes que haber estado cuando pasaba hambre e inventaste una olla popular, tendrías que haber estado cuando explotó una escuela en Moreno, tenías que haber estado para que los niños y niñas de Moreno tengan escuelas más dignas, y ahí recién la gente escucha”.

Además, la vicepresidenta del PJ añadió que “Este homenaje a la compañera Evita es muy diferente porque tenemos a la compañera Cristina presa. Porque el poder económico tiene mucho más claro la capacidad de conducción, la capacidad intelectual y el coraje de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

“La política es una postura frente a la vida y yo elijo, que defendamos a la compañera Cristina y que gobernemos para transformarlo todo. El peronismo será revolucionario o no será, será revolucionario o no será”, concluyó.

En su mensaje, Cristina Fernández criticó al presidente Javier Milei y comparó su política económica con la de la última dictadura militar, habló de los comentarios de Peter Lamelas, embajador de EEUU, y del acto de este sábado en La Rural. “Claramente gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte, no de las fuerzas del cielo como dicen ellos”, aseguró en referencia al presidente de la Nación.

Por su parte, Katopodis señaló que “Moreno ha pasado a ser un faro y una referencia no sólo de la militancia, sino de un Estado al frente de la transformación de una ciudad. Sabemos del compromiso de esta gestión con todos los barrios de Moreno, pero particularmente con los más humildes” y agregó: “Evita Capitana, Cristina Libre, se mezclan como una consigna que tiene que ser ordenadora para el peronismo. Ellas son el testimonio de un pueblo que nunca baja la cabeza. Los sectores dominantes de Argentina y de la región, tienen siempre esa fantasía de quebrar, de cerrar puertas, de limitar la vocación y la capacidad, la ilusión y la esperanza siempre de un pueblo que simplemente aspira a tener derechos y a vivir mejor”.

También estuvieron presentes la diputada Cecilia Moreau; los dirigentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Patricia Cubría; secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte; y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.

El acto completo puede verse en: https://www.youtube.com/live/EpyU5btSiP8?si=vYBP2C2Qqw1VXGKs