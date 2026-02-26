Más de $2.780 millones se repartieron entre Córdoba, Catamarca y Santa Fe

En la modalidad “La Segunda”, dos apuestas lograron los seis aciertos y se quedaron con un pozo conjunto de más de $2.179.900.000, tras acertar los números 02 – 07 – 09 – 17 – 21 – 27. Las jugadas ganadoras se registraron en Pueblo Italiano (provincia de Córdoba) y Andalgalá (provincia de Catamarca).

Por su parte, en la modalidad “La Revancha”, un apostador se llevó $600.000.000 al acertar los números 03 – 05 – 14 – 18 – 20 – 24. La boleta ganadora se realizó en Rosario, provincia de Santa Fe, y convirtió a la ciudad en sede de un nuevo millonario.



El impacto fue inmediato y bien federal: Córdoba, Catamarca y Santa Fe en una misma noticia. Porque el Quini 6 no “pasa” en un solo lugar: recorre el mapa, se mete en agencias de barrio y convierte una jugada cualquiera en un premio que puede cambiarlo todo. Y aunque el anonimato esté protegido, el entusiasmo se nota en cada ventanilla: la ilusión corre de boca en boca.

Cada ganador confirma lo que miles sienten cuando juegan: no se trata solo de números, sino de la posibilidad concreta de transformar la vida. Por eso el Quini 6 sostiene su lugar: premios que salen, historias que empiezan y un país entero que, dos veces por semana, se permite imaginar un después.

Los números de la suerte

• Tradicional (Primer Sorteo): Vacante.

• La Segunda: 02 – 07 – 09 – 17 – 21 – 27.

• Revancha: 03 – 05 – 14 – 18 – 20 – 24.

• Siempre Sale: 06 - 20 - 22 - 27 - 40 - 41 tuvo 10 ganadores con 5 aciertos.

Próximo Sorteo

El próximo sorteo será el domingo 1 de marzo, con un pozo estimado de $10.300.000.000, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país. De manera excepcional, se realizará a las 20:00 hs para evitar superponerse con la cadena nacional prevista.

No te olvides de jugar: este domingo vos podés ser el próximo nuevo millonario en la República Argentina.