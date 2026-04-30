Mundial 2026 en Miami: estrategias de marketing para conectar marcas y fans

El Mundial de Fútbol 2026 en Miami se perfila como el epicentro del marketing experiencial para las marcas que buscan impactar en el mercado de Estados Unidos y Latinoamérica. En un ecosistema donde la pasión deportiva se cruza con una audiencia 70% latina, la clave del éxito publicitario no será la exposición masiva, sino la creación de vínculos auténticos y experiencias memorables. Como sede estratégica del torneo, la ciudad ofrece una oportunidad única para que las empresas dejen de ser simples patrocinadores y se conviertan en anfitriones de la experiencia del fan.

En ese contexto, Ignacio Albornoz, VP de Marketing de Magic Makers Agency en Estados Unidos, aporta una mirada estratégica sobre cómo las marcas pueden aprovechar esta oportunidad. Desde su experiencia en marketing experiencial y el entendimiento del consumidor multicultural, sostiene que el desafío no es simplemente “estar” en el Mundial, sino convertirse en parte activa de la experiencia del fan.

Albornoz es miembro del Board of Directors de la American Marketing Association South Florida Chapter, donde fue Presidente y VP of Digital Marketing. Participa también en la Asociación de Marketing Argentina y en SAIMO, y se desempeña como jurado en premios de la industria como los Mercurio y los AMA Awards.

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Marketing experiencial y el perfil del consumidor multicultural en Miami

Desde Magic Makers, agencia especializada en la creación de experiencias de marca en Estados Unidos y América Latina, Ignacio pone el foco en un punto central: Miami es un ecosistema cultural único. Con un 70% de población latina, una edad promedio cercana a los 40 años y un altísimo flujo de turismo internacional que se combina con una fuerte conexión emocional con el fútbol.

Esto implica ir más allá de las activaciones tradicionales. El diferencial estará en la creación de rituales: encuentros previos a los partidos, espacios de descanso que funcionen como puntos de encuentro y propuestas que integren tanto a locales como a turistas. La marca, en ese contexto, deja de ser un sponsor para convertirse en anfitrión. “Cuando una marca escucha, acompaña y crea espacios donde las personas se sienten parte, pasa a ocupar un lugar mucho más relevante”, agrega.

Sobre esa base, las marcas pueden construir rituales claros, como puntos de encuentro antes y después de los partidos, que conviertan la experiencia en un hábito. Sumando herramientas digitales como mapas o recorridos con beneficios. La oportunidad está en dejar de pensar en una sola activación y pasar a diseñar un sistema de experiencia conectadas que acompañen al fan durante toda su estadía en la ciudad.

El público valora propuestas visualmente atractivas y compartibles, pero la autenticidad se vuelve un diferencial decisivo. “En un entorno saturado, las marcas que logren construir experiencias genuinas serán las que permanezcan en la memoria”, explica.

El Mundial es una oportunidad concreta pero limitada en el tiempo, con impacto potencial más allá del evento. El desafío no es solo capitalizar el momento, sino transformar esa exposición en vínculo.

Por: Lucas Valenzuela