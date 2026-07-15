Ni pizza ni empanadas: el plato estrella que eligen los argentinos para ver Argentina vs. Inglaterra

El partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 paraliza al país y genera una expectativa única. En esos noventa minutos nadie quiere distraerse, pero tampoco cocinar ni lavar platos. Aunque históricamente las juntadas mundialistas se resolvían con pizza o empanadas, hoy los hábitos están cambiando hacia opciones que se adapten mejor al living de casa. En ese contexto, el sushi se consolidó como el gran protagonista de las mesas porque combina sabor, variedad y practicidad: al servirse frío y en piezas individuales, permite disfrutar de una comida fresca y gourmet sin perder de vista la pantalla. Además, puede comerse con la mano o con palitos directamente desde el sillón, sin necesidad de cubiertos, platos extra ni pausas para recalentar la comida en el entretiempo.

A esta comodidad se le suma un factor clave para el bienestar del hincha: la digestión. Un partido de esta magnitud genera un nivel de nerviosismo y ansiedad muy alto. Las comidas pesadas o con mucha grasa suelen caer peor en momentos de estrés, por lo que muchos grupos de amigos y familias están volcándose hacia el plato japonés por excelencia, una alternativa mucho más liviana, fresca y digerible que permite transitar los noventa minutos de juego de una manera más relajada.

La solución logística para ganarle al colapso de los repartos

Quien haya intentado pedir comida a domicilio cinco minutos antes de que empiece a rodar la pelota conoce el gran problema de los días de partido: las aplicaciones de delivery colapsan, los locales se saturan y los pedidos terminan llegando tarde o fríos. Para resolver este inconveniente logístico recurrente, Fabric diseñó un sistema de prepedidos que incentiva a los consumidores a organizarse con tiempo.

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A través de su aplicación móvil y su sitio web, la marca ofrece un beneficio directo para quienes planifiquen su menú: un 30% de descuento utilizando el código promocional LASELECCION. Esta modalidad permite elegir la hora exacta de entrega con anterioridad para asegurarse de que las tablas estén servidas en la mesa antes del pitazo inicial, evitando la frustración de las demoras y permitiendo disfrutar de la previa sin ningún tipo de estrés extra.

Con un 30% de bonificación en el prepedido, la propuesta busca que los hinchas planifiquen su menú y eviten el colapso de los repartos a la hora del partido.

Opciones a medida y cobertura en todo el país

Para que el menú se adapte de forma exacta a la cantidad de comensales en cada casa, la propuesta especial para este Mundial se estructuró en tres combinaciones con las piezas más demandadas de la marca. Para reuniones chicas o parejas, la Selección de 30 piezas combina clásicos infaltables como New York con Philadelphia, Spring, Truchón, Tropical, Honey y Golden. En las juntadas medianas de amigos, la opción de 40 piezas suma la variedad Tari Tari, mientras que para familias enteras o grupos grandes, la tabla de 60 piezas duplica la cantidad de estas variedades para asegurar que nadie se quede con hambre.

La "Selección de 40 piezas" incorpora la variedad Tari Tari a los clásicos de la marca, convirtiéndose en una alternativa ideal para reuniones de tamaño intermedio.

La iniciativa para acompañar a la Selección no se limita únicamente a Buenos Aires. El beneficio de compra anticipada se encuentra disponible en todas las sucursales y puntos de entrega que la firma posee en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica, Mendoza y Tucumán, permitiendo que hinchas de distintos puntos del país puedan organizar su pedido con anticipación y disfrutar del partido sin preocupaciones.