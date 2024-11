Prepagas y subas exorbitantes en noviembre: cuáles son las alternativas para afrontar los costos

A partir de noviembre de 2024, las empresas de medicina prepaga aplicarán un nuevo incremento en sus cuotas, que irá del 39% al 69%, según la compañía y el plan contratado. Este es el quinto aumento consecutivo desde que las prepagas obtuvieron libertad para ajustar sus precios de manera independiente a la inflación.

Los aumentos más destacados los sufrirán los afiliados de Hospital Italiano, con una suba del 522%, y de Swiss Medical, con un 390%. Galeno y Accord Salud también aplicarán incrementos considerables del 69%. Las empresas justifican las subas por los altos costos de atención médica y los incrementos en insumos y servicios.

Este nuevo ajuste se da en un contexto donde la inflación sigue golpeando los bolsillos de los argentinos. Las prepagas sostienen que los aumentos son necesarios para mantener la calidad del servicio, pero los afiliados se enfrentan a cuotas cada vez más difíciles de pagar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para combatir estos aumentos, surgen diversas alternativas. Entre ellas, una de las más utilizadas para quienes buscan evitar deudas o no desean tocar sus ahorros, es vender joyas u objetos de valor que ya no usan. Aunque no siempre se contempla como primera opción, esta alternativa puede representar un respiro financiero considerable en momentos de dificultad económica.

Lugares especializados en el rubro como, El Tasador, con años de experiencia ofreciendo tasación gratuita y compra de oro, le ofrece un servicio confiable y transparente para que pueda vender sus joyas al mejor precio.

La tasación y posterior venta de joyas pueden ser una solución clave para cubrir gastos cotidianos, permitiendo acceder a liquidez sin recurrir a créditos o comprometer ahorros destinados a otros proyectos.

El tasador, brinda la posibilidad de conocer el valor exacto de cada pieza y sus cotizaciones son a precio internacional. Los interesados se pueden acercar a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2810 o contactarse a través de su Whatsapp o plataforma online.