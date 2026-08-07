El Quini 6 se prepara para celebrar sus 38 años con un sorteo récord que pondrá en juego un pozo acumulado estimado de $20.000 millones. Luego de que las modalidades principales quedaran vacantes en la edición del miércoles, el gran atractivo de este domingo será un Siempre Sale equivalente a 3 millones de dólares libres de impuestos, los cuales se abonarán en pesos según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto.

La edición aniversario llega con una combinación inédita de pozos acumulados y una expectativa creciente en todo el país, impulsada por una campaña nacional que busca poner en valor la magnitud del premio.

Quini 6: pozo estimado y montos modalidad por modalidad

Tradicional – Primer Sorteo: $6.900 millones.

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La Segunda: $4.200 millones.

Revancha: $2.400 millones.

Siempre Sale: equivalente a 3 millones de dólares libres de impuestos, pagaderos en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto.

Pozo Extra: $200 millones.

38 años del Quini 6: la historia detrás del pozo récord

El 9 de agosto de 1988 se realizó el primer sorteo del Quini 6. Treinta y ocho años después, el juego insignia de la Lotería de Santa Fe conmemora esa fecha con el pozo más importante de su historia.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable del producto, explicó que la decisión de comunicar el premio del Siempre Sale en dólares responde a la necesidad de ofrecer una referencia fácilmente comprensible para el público.

“Es la unidad de medida que hoy mejor le permite a la gente entender la magnitud de lo que está en juego. Es tanto el dinero que ponemos a sortear semana tras semana que resulta necesario encontrar una referencia que ayude a dimensionarlo”.

El funcionario aclaró además que el premio se abonará íntegramente en pesos argentinos, calculados al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes previo al sorteo: “El ganador del Siempre Sale cobra con las deducciones impositivas ya resueltas, y puede salir a comprar la totalidad de esos dólares al tipo de cambio vigente, sin restricciones, apenas retira su premio”.

Una campaña con alcance federal

Desde la Lotería de Santa Fe también destacaron la repercusión que tuvo la campaña lanzamiento del sorteo aniversario tanto entre los apostadores como en la red de agencias oficiales de todo el país:

“Estamos muy contentos con la repercusión de la campaña, tanto en la gente y los apostadores como en las agencias de todo el país que aprovechan estas instancias para reactivar la actividad e impulsar las ventas. Ser los responsables comerciales del Quini 6 nos desafía todo el tiempo, dado que se trata de una marca de mucha penetración social, arraigada en la cultura de las familias argentinas, y ese lugar hay que valorarlo y reconocerlo”.

Con ventas semanales que rondan los 2,7 millones de apuestas, la organización espera que el sorteo aniversario marque un récord de participación.

Con todas las modalidades acumuladas y un Siempre Sale que garantiza la aparición de uno o más ganadores, el próximo domingo promete convertirse en una de las jornadas más importantes en la historia del Quini 6.

Jugar de manera responsable. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en www.loteriasantafe.gov.ar