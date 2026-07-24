Récord en el Quini 6: sortean pozo histórico de 3 millones de dólares

Lotería de Santa Fe confirmó el lanzamiento del Sorteo Extraordinario Aniversario del Quini 6, para el domingo 9 de agosto, en el marco de los 38 años del producto, y pondrá en juego, un pozo excepcional de 3 millones de dólares, libres de impuestos bajo la modalidad Sale o Sale, lo que asegura la entrega del premio sí o sí.

Se trata de una cifra extraordinaria que refuerza la posición del Quini 6 como el juego poceado más vendido del país. La convocatoria llega en el marco del 38 aniversario del juego, y busca celebrar la fecha con una propuesta que combina la emoción histórica del Quini 6 con un premio de magnitud inédita ya que un apostador o varios, dependiendo del resultado del sorteo, podrán ser acreedores de la suma espectacular de 3 millones de dólares libres de todo gasto para esa modalidad.

Datos clave del sorteo

La fecha del sorteo será el 9 de agosto de 2026.

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Además de los pozos acumulados para cada modalidad, el día del sorteo el Siempre Sale pondrá a jugar USD 3.000.000 (tres millones de dólares).

El pago será realizado en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina (BNA) vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

38 años de historia y alcance federal

El Quini 6 nació el 7 de agosto de 1988 y este año celebra su 38° aniversario, consolidándose a lo largo de casi cuatro décadas como uno de los juegos de azar más queridos y arraigados en la cultura popular argentina.

Al ser consultado sobre la propuesta comercial Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe comentaba que: “generación tras generación, millones de familias en todo el país eligen Quini 6 con la ilusión de convertirse en millonarios y nosotros creemos que es eso, lo que lo convirtió en un verdadero clásico nacional de los juegos de azar, por eso también, creemos que es necesario apuntalar permanentemente el producto y en esta oportunidad, la idea de ofrecer un premio en dólares y libres de impuestos consideramos que puede ser de impacto positivo para la venta del producto”.

Quini 6 y su sorteo millonario

Su carácter es, además, profundamente federal: se comercializa en todo el territorio argentino (a excepción de la provincia de Tucumán) a través de las redes de agencias oficiales que regulan las loterías de cada provincia, lo que garantiza su alcance y presencia en cada rincón del país. Esta estructura de comercialización conjunta entre los distintos organismos provinciales es una de las claves que explican su vigencia y su venta, cortando más de 2.7 millones de tickets por semana.

Al respecto, Daniel Di Lena destacaba el vínculo que las provincias tiene con el producto y el trabajo de venta que impulsan las agencias en todo el país, al tiempo que agregó: “es fundamental que seamos creativos y que estemos permanentemente atentos al comportamiento comercial del Quini en la calle. Los contextos hoy lo demandan y el desafío de ofrecer un premio de 3 millones de dólares apunta justamente a fortalecer ese posicionamiento” expresó el funcionario.

Un premio que refuerza el liderazgo del Quini 6

Con esta propuesta, el Quini 6 reafirma su lugar como el juego de azar más tradicional y popular de la Argentina, sumando una edición especial que promete atraer a miles de apostadores en todo el país. El pozo de 3 millones de dólares, sumado a la garantía de q el premio no queda vacante, tal como asegura siempre la modalidad Sale o Sale, posiciona a este sorteo aniversario como uno de los eventos más relevantes del año para el sector.

Jugar de manera responsable. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en www.loteriasantafe.gov.ar