Seoul Smart City Prize: Ariel Sujarchuk es finalista en la categoría Liderazgo

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue nominado como uno de los cuatro finalistas internacionales del Seoul Smart City Prize en la categoría Leadership (Liderazgo), uno de los reconocimientos más destacados del mundo en materia de gobernanza, innovación tecnológica y desarrollo urbano sustentable.

El premio es organizado anualmente por el Gobierno de Seúl junto a la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO). En esta edición, el jurado internacional evaluó postulaciones de cientos de ciudades y líderes del mundo, seleccionando en la etapa final a Sujarchuk junto a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el alcalde de Elliniko-Argyroupoli (Grecia), Ioannis Konstantatos; y el alcalde de Bandung (Indonesia), Muhammad Farhan.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La categoría Leadership distingue a aquellos gobernantes locales que hayan ejecutado políticas públicas de alto impacto orientadas a la modernización del Estado, la democratización del acceso a la tecnología y la creación de ciudades inteligentes con foco en el ser humano.

Entre los principales ejes valorados para la nominación de Sujarchuk se destacan la consolidación de Escobar como un polo regional de innovación y economía del conocimiento, el despliegue de los Centros CONECTA, la digitalización y simplificación de los servicios municipales, la inversión en conectividad y la implementación de programas de formación tecnológica inclusiva. Los ganadores definitivos del Seoul Smart City Prize se darán a conocer el 6 de octubre de 2026.