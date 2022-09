“Vinos y Sabores de Primavera”: la nueva propuesta culinaria de Aadesa y Jerome Mathe

Desde ser creador del Café des Arts en el Museo MALBA, pasando por ser es el vicepresidente de la Asociación de Gastronomía Francesa de Argentina Lucullus, hasta llegar a obtener en 2017 la concesión del Bistró de la histórica casona Villa Ocampo, no hay lugar a dudas de que la vasta experiencia de Jerome Mathe lo ha llevado a dejar una marca indeleble en la historia culinaria argentina. Pero por más reconocimientos que haya ganado en el camino a base de paladares deleitados, el chef nacido en Toulouse va por más.

Es que, de la mano de Aadesa Hotel Management, Mathe se propuso un nuevo desafío: recorrer durante cuatro meses la Patagonia norte argentina llevando consigo su arte, regalando y adquiriendo nuevos sabores y experiencias en la gira que denominaron “Vinos y Sabores de Primavera”.

“El ciclo culinario propone integrar paisajes, sabores, perfumes y colores en una experiencia ubicada en los restaurantes y hoteles más impresionantes del sur del país, en la que se ofrecerá un menú exclusivo que buscará unir los sabores locales con las técnicas franco argentinas que propone Jerome. Todo debidamente acompañado con tragos de autor, vinos y espumantes especialmente seleccionados para cada momento”, explica Ximena Aretino, Gerente General de Aadesa Hotel Management, y concluye: “Acá entran en juego varios elementos que buscan conectar a las personas con el sabor, los sentidos y, además, la fusión de culturas”.

El punto de inicio de “Vinos y Sabores de Primavera” será el 30 de septiembre en Wyndham Nordelta Tigre, para luego dar lugar a la travesía sureña con un evento en La Cascada Casa Patagónica by Don en San Carlos de Bariloche y Tribeca, el restó del Cyan Soho de la ciudad de Neuquén, ambos en octubre. En noviembre esperan El Faro Hotel Boutique y Spa by Don en Villa La Angostura y Terrazas del refugio en Las Pendientes, San Martín de los Andes. En diciembre, se realizará un evento con un día especial de campo en Asau Parrilla de Campo en Wyndham Garden Luján, para cerrar el ciclo con la última cena en El Encanto de Las Cumbres Boutique Hotel & Spa by DON en Punta del Este.

El ciclo “Vinos y Sabores de Primavera” es auspiciado por Galicia Éminent y Visa Signature acompañados por la bodega Catena Zapata para el desarrollo de la experiencia.