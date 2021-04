“Actuar es complicado y fascinante”

El silencio del cazador es una película que no le teme al riesgo, a la tensión, al thriller purasangre y bien definido. El film de Martín Desalvo, disponible en salas y plataformas, tiene a Mora Recalde como una de sus protagonistas, alguien que si bien había pasado por el cine (en películas como El día trajo la oscuridad y Unidad XV) logra aquí un trabajo distinto y poderoso, donde se luce junto a Pablo Echarri.

—¿Qué fue lo más importante a la hora de interpretar este rol que implicaba momentos muy tensos y crudos desde la trama?

—Creo que lo más importante fue el trabajo sobre los vínculos que mi personaje tenía con aquellos interpretados por Pablo Echarri y Alberto Ammann. Ese triángulo es la base del conflicto de la película; entonces era fundamental profundizar en las singularidades de esas relaciones.

—¿Cuán complicado es ser actriz en Argentina en este momento considerando la pandemia y cierta precarización laboral que quedó a la vista en estos meses?

—Es complicado y fascinante. Acá hay un talento inmenso en todas las áreas creativas, gente realmente admirable. Pero la industria audiovisual fue decayendo fuerte en los últimos años y la pandemia vino a darle el golpe final a una situación que ya era muy complicada. Tengo la esperanza que con el apoyo de políticas públicas el sector vuelva a tomar la fuerza que supo tener.

—¿Cúal dirías que fue “la chispa”, es decir, el momento, la obra o el objeto cultural que te llevó a finalmente comenzar a actuar?

—No sé si puedo identificar una chispa única. Yo probé un montón de otras cosas, pasé fugazmente por cinco carreras universitarias –muy distintas entre sí–, estudié vestuario, guión, incursioné en la gastronomía, todo eso mientras seguía estudiando actuación. Siempre fue el lugar donde más entusiasmada y cómoda me sentí, pero me costaba verlo como una profesión, lo veía como un hobby. Me llevó unos cuantos años convencerme y ver que lo único que se mantenía intacto entre tanto cambio era mi amor por la actuación. Por suerte me animé y acá estoy.

—¿Qué tipo de historias te interesa contar desde la actuación a futuro y sobre todo en este momento del mundo?

—Me interesan todo tipo de historias, lo divertido e interesante de este trabajo es la inmensidad de posibilidades, la diversidad de miradas y temas posibles. Hasta acá tuve la suerte de contar muy diferentes personajes, en registros y géneros totalmente variados. Así que lo que espero siempre es tener la posibilidad de encontrarme con desafíos nuevos.