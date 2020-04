Por una aguja y el coronavirus, Bruce Willis "volvió" con Demi Moore después de 20 años

por Ernesto Ise

La hija menor de Bruce Willis no sabía el peligro que implican la agujas hipodérmicas y jugando en un parque en Los Angeles, Mabel -de 8 años- se accidentó con una. Esa situación inesperada y peligros hizo el actor termine en cuarentena en la casa de su ex Demi Moore, en lugar de con Emma Heming, su esposa desde hace once años. Así, desde que el aislamiento fue la norma en Estados Unidos, la que fuera una de las parejas de Hollywood de los ’90, comparten de nuevo techo después de veinte años de separados.

Con Bruce y Demi están también en cuarentena sus tres hijas Rumer (31), Scout (28) y Tallulah (26) y algunos invitados adicionales. Todos ellos están en Sun Valley (Idaho) a 590 kilómetros de donde vive la familia actual de Bruce Willis. Pero en Idaho, el actor tiene también otra casa justo enfrente a la de Demi Moore. Y como la relación entre ellos es de las inusuales en Hollywood, no hubo mucho que pensar para estar juntos de nuevo. De hecho, la idea inicial es que todos estén en Idaho: todos incluye también a la actual esposa de Willis y las otras dos hijas, Mabel (8) y Evelyn (5).

“Es tan lindo estar todos juntos en la casa donde nos criaron. Y además es muy divertido porque para mí son como mis 'padres raros’, pero para todos los demás, es un nivel diferente”, dijo Scout Willis, en una charla que salió en un podcast. “Ambos son tan nerds y adorables, de la época de los ’90 cuando eligieron un pequeños pueblo para tener a sus hijos y no estar en Los Angeles”.

La cuarentena por el coronavirus generó que armaran en redes un álbum donde lo privado se hace público y se muestran en situaciones que comparten en familia para pasar el aislamiento. Se disfrazan, pintan, graban videos para la firma de ropa que tiene una de las hijas. Y ellas aportan frases a los posteos que hace Demi Moore como, por ejemplo: “No muchos pueden verse bien con ese color. ¡Se ven bien equipo!.”

Demi Moore (57) y Bruce Willis (65) estuvieron juntos de 1983 a 2000 y salvo algunas situaciones puntuales, tuvieron una relación amistosa, incluso durante los ocho años que duró el matrimonio de Demi con Ashton Kutcher, que terminó en 2013.

