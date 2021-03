La celebración del ícono del tango

La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón”. Esta frase es de Astor Piazzolla. Luego de un año de estar cerrado se abrieron ayer las puertas del Teatro Colón para dar inicio a los homenajes previstos por el centenario de su nacimiento. Subraya la actual directora general del teatro lírico, María Victoria Alcaraz: “Fue la primera vez en la historia que estuvo cerrado, ni siquiera cuando hicimos refacciones”.

Da detalles del funcionamiento previsto para estos festejos: “Nos habilitaron con protocolos, por lo cual la sala de 2.700 espectadores se redujo a menos de quinientos. Nos dimos cuenta que mucha gente se iba a quedar sin verlo, van a estar los artistas argentinos más importantes. Entonces, como muchas veces, haremos transmisiones vía streaming pensando en los que no viven en la Ciudad de Buenos Aires (www.teatrocolon.org.ar) y se transmitirá en directo por la Radio de la Ciudad (AM 1110). Enviamos invitaciones a varios teatros líricos del mundo para que puedan participar de la celebración difundiéndolo. El Colón integra la Red OLA (Ópera Latinoamericana), donde están las salas líricas de América y sumamos España. Ahora, además, estamos en una nueva red mundial que preside el Teatro Nacional de Beijing (BFPA), desde China”.

Alcaraz puede hablar en primera persona de los estragos del coronavirus, ya que se contagió en junio del año pasado. Esta realidad se evidencia en su obsesión por los cuidados. Aclara: “Hemos tratado de acotar un poquito el número de los integrantes de las orquestas. Se construyeron mamparas de acrílico para separar a los instrumentos de viento, con distanciamiento entre los músicos. Los sacamos del foso y estarán tocando desde el escenario. Bajamos los precios con relación al principio del 2020. Las entradas van desde $ 1.500 hasta $ 6 mil. Pero los conciertos desde el 16 al 20 de marzo son con entrada gratuita. Por la conformación de la sala habrá más butacas vacías, porque dejamos mayor espacio entre personas. Entre palcos dejaremos uno libre de por medio y en ellos habrá solo tres sillas, en vez de seis”.

Muchos de los artistas que participarán de estos homenajes a Piazzolla son personas de riesgo, por sus edades. Alcaraz subraya: “Todos de manera muy valiosa nos dijeron que querían estar y el Ministerio de Salud de la Ciudad nos aportó para testearlos antes de cada función de manera rápida (un pinchazo en el dedo). Lo mismo hacemos con los trabajadores del Teatro. Además, en el Pasaje de los Carruajes (Tucumán 1171) tenemos el Plan Detectar, allí los vecinos pueden pasar a testearse desde las 9 hasta las 16”.

El domingo 7 desde las 17 se presentará en Piazzolla antes de Piazzolla Susana Rinaldi. La intérprete por cábala no quiso anticipar qué temas interpretará, pero sí se sabe que serán tres. Cuando se le pregunta sobre la importancia de Piazzolla compositor dice: “Él nunca despreció al tango de toda la vida, lo que pasa es que Astor creó una fórmula nueva, diferente y lo demostró dándonos la belleza en cada una de sus presentaciones. Lo pude conocer y hablé mucho con él. Estuvimos juntos fuera de Argentina, en distintos países. Todo lo que escribió merece una explicación: cada una de sus creaciones es distinta, hay una belleza innegable. Y nos hace quedar muy bien sobre todo a nosotros, los cantantes, quienes queremos ser los expresadores del tango. Su talento es único e irrefutable”.

Hay que recordar que el éxito en Argentina le fue bastante esquivo durante mucho tiempo a Piazzolla. Rinaldi reflexiona con ironía frente a esta realidad: “Los argentinos somos así, lerdos para todo. Tardamos en reconocer la capacidad que nosotros mismos tenemos. Piazzolla fue la gran espera. Cuando Argentina se dio cuenta que esa música en el extranjero era la única que se quería escuchar, porque la sentían como importante… ahí el argentino medio dijo: esto vale la pena: ¡gracias a Astor Piazzolla!”.

El mismo día en que cumpliría sus cien años, el 11 de marzo, subirá al escenario del Colón el grupo Escalandrum bajo la consigna de Piazzolla Plays Piazzolla Centenario junto a Chango Spasiuk, Raúl Lavié, Gustavo Bergalli, Elena Roger y Jairo. Es Daniel “Pipi” Piazzolla, líder del conjunto y nieto de la leyenda, quien anticipa: “Vamos a tocar varios temas de nuestro CD, titulado 100, pero no es la presentación oficial, sino que es el festejo por el nacimiento de mi abuelo. También habrá invitados y tocaremos con ellos. Mi abuelo era decidido, le gustaba pelear, siempre defendiendo a su música. Era muy cariñoso y me llevaba a todos a sus conciertos. Me regaló mi primera batería, cuando mis padres no podían comprármela. Me daba muchos consejos musicales, como que estudiara con los grandes maestros. Estoy orgulloso de ser el nieto de uno de los más grandes músicos y compositores del planeta”.

El otro nieto, Daniel Villaflor Piazzolla, es el actual vicepresidente de la Fundación Astor Piazzolla. Hijo de Diana y José Osvaldo Villaflor (primo de Azucena, Madre de Plaza de Mayo). Lleva con orgullo sus dos apellidos y nació en el exilio de sus padres, en México, donde vivió hasta 1985. Hoy recuerda: “La creación de la Fundación fue idea de Laura Escalada de Piazzolla, en 1995. Ella se dedicó a él en vida y después de su fallecimiento. Me llamó hace tres años para que me sumara, quería difundir la obra y estar acompañada por alguien más de la familia. Ahora está en Roma, pasa casi siempre seis meses allí. Por la historia de los abuelos de Astor, inmigrantes, quería que por esta pandemia no se apaguen los homenajes. Ya están confirmados los actos en la ciudad de Trani, donde nació el abuelo de mi abuelo. En este momento Italia está mucho más restringida que Argentina. Lo del Colón es casi un milagro”.

Afirma Piazzolla: “La Fundación empezó a gestar estos festejos desde principios del año 2020 contactándonos con los gobiernos municipal, nacional y las embajadas. Queríamos que Astor estuviera en el Colón, en el Centro Cultural Kirchner, como ámbito de vanguardia y la tercera pata que soñamos es el concierto a fin de año frente al Obelisco. Ojalá la pandemia lo permita, si no es a fin de este año, será el próximo”.

Así como “Pipi” subraya que su abuelo Astor le obsequió su primera batería, otro tanto le pasó a Daniel. “Me regaló una armónica, para él era muy significativa como instrumento musical, ya que había sido el primero que había tenido. Me la dio casi a la misma edad, tendría ocho o diez años. Lamentablemente la perdí en una inundación en Lomas de Zamora, donde vivíamos en un barrio humilde, cerca del Camino Negro. Creo que a todos nos quería llevar para el mundo de la música”.

“Vos me combatiste y acá estoy”

En la página de la Fundación se escucha la voz de Astor Piazzolla, refiriéndose al Teatro Colón: “Vos me combatiste y acá estoy”. El material que se sube a la página www.fundacionpiazzolla.org.ar es único y desconocido hasta ahora. La hija, Diana Piazzolla publicó su novela titulada Astor basándose en conversaciones con su padre. El año pasado, Daniel Villaflor Piazzolla volvió a escuchar los casetes y decidió darlos a conocer. Relata: “Fueron tres años de charlas y los usamos armando primero un guión. El resultado fue una serie de audiovisuales que está en la plataforma de Piazzolla 100 de la página de la Fundación. Son capítulos de cinco minutos, desde sus nueve años y sus primeros maestros hasta sus grandes recitales en el mundo. Bajo el título de Piazzolla por Astor y el último audio está dedicado al Colón”.

Entre tantas anécdotas aún inéditas su nieto señala: “Cuando habla de Balada para un loco, descubrí que había estado tres veces tocando en neuropsiquiátricos públicos. En uno de ellos conoció a Jacobo Fijman, un poeta al que admiraba mucho.”

El tema preferido de Villaflor Piazzolla es Escualo. “Sé que mi abuelo en esta composición quería representar la épica de los pescadores, cuando luchaban contra los tiburones”. Hay que subrayar que todos los contenidos que dependen de la Fundación Astor Piazzolla son gratuitos. Y que la primera muestra Inmersiva de la Argentina se hará en el Centro Cultural Kirchner, dedicada durante siete meses a Astor Piazzolla. “En su ciudad natal, Mar del Plata ya iniciaron un concierto a cargo de Lavandera y habrá más ciclos de homenajes. Todos pensamos en el año de Piazzolla, más allá del 11 de marzo que fue la fecha de su nacimiento”, concluye.