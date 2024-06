La magia del teatro en su esencia

¿Usted quiere ir al teatro en las vacaciones de invierno? ¿Quiere ir a ver un espectáculo con su familia? Deme un momento. Permítame contarle porqué El Huemul de la Patagonia es la obra de teatro indicada.

Hace 17 años, en el mítico teatro Verdi de La Boca, estrenamos la obra de teatro que cuenta quién es El Huemul de la Patagonia. Éramos una gran compañía de teatro; desconocida por completo, pero no nos faltaba nada. Pudimos expresarnos, pudimos compartir la alegría que genera un elenco de veinte artistas con los chicos y las chicas; y al fin, hicimos una red de trabajo para siempre. Fueron muchos años de girar y girar por diferentes teatros, clubes y espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que, al fin este año, tenemos la producción soñada. Y me refiero a que logramos poder contar nuestro cuento con más de veinte personajes en escena, una locura en los tiempos que corren, pero para nosotros El Huemul de la Patagonia es así o no puede ser. Así que reunimos actores, actrices, músicos, bailarinas y bailarines; nos rodeamos de los mejores profesionales en cada disciplina del teatro para que todxs se vean de maravilla; y finalmente conseguimos un punto de apoyo que es el deseo de todo artista: el Politeama. Una sala cuya arquitectura, comodidad, acústica, técnica, ubicación, equipo humano, historia, presente; la hacen única e irrepetible. En el Politeama todo se ve mejor. Y nosotros vamos a jugar en esa Primera. ¿Merecido? Creo que sí. Usted ya me dirá.

Pero retomo el punto de partida. No me quiero olvidar que este texto debiera serle útil a la hora de elegir ir al teatro en las vacaciones de invierno con su familia. Entonces, voy a hacer y responder algunas preguntas que seguramente van a contar más de nuestra historia.

¿El Huemul… es una obra de teatro para las infancias? Sí, claramente. Pero también podríamos hacer una función de noche y la calle Corrientes lo pasaría bárbaro. ¿Es El Huemul… una obra divertida? Sin dudas. Pero además, nos tomamos muy en serio que a quienes les contamos esta historia, también los tenemos que ayudar a que conozcan cuál es la problemática entre especies exóticas y autóctonas. Sobre todo, por qué es importante cuidar a los pocos huemules que aún existen. ¿Pero los músicos tocan en vivo? Sí, tenemos una banda de rock que se cuela en la historia. Bajo, guitarra y una baterista excepcional. ¿Y qué podemos decir de los actores y actrices? Diría que son gente de teatro. Bellísimos. En los momentos de broma, me encanta llamarlos “adultos responsables” porque saben perfectamente por qué salen a escena. Y lo dejan todo... siempre lo hicieron. Cuando tuvimos veinte personas en la sala, cuando llenamos, hoy, mañana y siempre. ¿Y el ballet? Debo confesar que, si bien siempre tuvimos coreografías hermosas, el ballet de hoy nos cautivó. Muy jóvenes, con mucho oficio, y más talento. Me olvidé de contar que esa banda de rock toca doce canciones originales del Huemul que usted va a recordar e incorporar en su cotidiano. O por lo menos hemos visto en la Av Corrientes a más de una señora y sus nietos cantando “yo soy un pimpollito, un lindo pimpollito”. ¿Hay mucha tecnología? Microfonía, sonido y luces de primer nivel; lo decía más arriba cuando me refería al Politeama. La pregunta en realidad me la hice porque tengo muchas ganas de resaltar que nuestra obra de teatro no usa pantallas LED (no tengo nada contra ellas, lo juro). Apelamos a la magia del teatro en su esencia; a la escenografía, vestuarios, iluminación, efectos sonoros y tramoyas que nos permiten crear los escenarios mágicos de la Patagonia. Apostando a lo humano… saliendo completamente de los Smartphones.

Bueno, espero haberle despertado el interés y que nos compre las entradas. Y una cosa más porque nobleza obliga: usted y yo sabemos que no hay garantía de satisfacción para los espectadores y espectadoras… y que el teatro tampoco tiene garantías de éxito para los artistas. Estaremos a mano. Pero que no le queden dudas: usted viene a ver al Huemul y le aseguro que verá muchísimo trabajo y respeto a su familia.

Gracias a Guillermina Ruiz, a Rubén D’Audia, a Santos Riera, y a todos los artistas que le dieron larga vida al Huemul.

* Autor y compositor de la obra de teatro El Huemul de la Patagonia.