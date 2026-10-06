Despedida de Messi: furor por las entradas, influencers prendidos a la reventa y precios astronómicos

La expectativa por el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina desató un fuerte movimiento alrededor de las entradas. Las localidades oficiales para el encuentro ante Benín se agotaron rápidamente y, poco después, comenzaron a multiplicarse en redes sociales las ofertas de tickets por valores muy superiores a los originales.

La diferencia entre el precio oficial y el mercado paralelo llegó a ser de varios cientos de miles de pesos. Entradas que originalmente costaban alrededor de $90.000 aparecieron publicadas a $600.000, $700.000 y hasta más de $1.500.000, mientras que una propuesta promocionada como una experiencia VIP llegó a los $1.800.000.

Argentina vs Benín, en la despedida de Lionel Messi

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La polémica también alcanzó a influencers y personas vinculadas al mundo del fútbol. Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de Martín “Chapu” Martínez, además de las publicaciones vinculadas con la familia de Yanina Latorre.

Cuánto llegaron a pedir por las entradas para la despedida de Messi

Los valores de la reventa muestran una diferencia significativa con respecto a los precios establecidos por los canales oficiales. Las localidades más económicas habían partido de unos $90.000, mientras que las plateas de mayor valor llegaron a los $480.000.

Sin embargo, en las publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales aparecieron tickets ofrecidos por cifras muy superiores. Algunas entradas de alrededor de $90.000 fueron ofrecidas por $600.000 o $700.000, mientras que otras llegaron a $1.550.000.

En el segmento de mayor precio también apareció una propuesta de $1.800.000 por una experiencia VIP. De esta manera, dependiendo del tipo de localidad y de la oferta, el valor pedido en la reventa llegó a multiplicar varias veces el precio original.

El fenómeno se produjo en la previa del partido que marcará la despedida de Messi de la Selección argentina en el país, una situación que incrementó el interés por conseguir localidades una vez agotada la venta oficial.

Influencers y figuras conocidas, en el centro de la polémica

La reventa también involucró a personas con presencia en redes sociales. Uno de los nombres que apareció fue el del influencer Martín “Chapu” Martínez, quien difundió ofertas de entradas con valores que, según trascendió, iban desde $600.000 hasta $1.500.000.

Martínez explicó posteriormente que había comprado las localidades a un revendedor y que luego las publicó nuevamente a un precio mayor. El episodio se sumó a otras publicaciones de dirigentes, influencers y particulares que ofrecieron entradas a través de Instagram y otras plataformas.

El caso tomó todavía más repercusión a partir de las publicaciones realizadas desde las cuentas de Dora Caamaño y Maite Arruza, madre y hermana de Yanina Latorre. La situación derivó en una exposición pública de un conflicto familiar y llevó a la conductora a aclarar que no había participado de la operación.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la venta de entradas

Latorre aseguró que se enteró de la situación a través de las redes sociales y sostuvo que desconocía que desde las cuentas de su madre y su hermana se estuvieran ofreciendo localidades. “Yo me enteré por redes que el fin de semana desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía idea”, explicó la conductora.

También recordó que anteriormente había cuestionado la venta y la reventa de localidades para el partido de Messi y volvió a marcar distancia de la situación. “Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, que es una falta de respeto, pero yo en esta no tengo nada que ver”, afirmó.

Según relató, la situación generó una discusión dentro de su familia y cuestionó que su hermana hubiera utilizado la cuenta de su madre para publicar las ofertas. También negó que su sobrino, hijo de su hermana, trabajara en la AFA, una versión que había circulado en torno al supuesto origen de las entradas.

“Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana, porque no sé si voy a poder y estoy angustiada”, expresó Latorre.

El riesgo de comprar entradas por fuera de los canales oficiales

Más allá del precio, la compra de entradas a través de redes sociales implica otro riesgo: el comprador no necesariamente tiene garantías de que el ticket sea válido o permita ingresar al estadio.

Una localidad ofrecida en el mercado paralelo puede ser falsa, haber sido utilizada previamente o no cumplir con las condiciones establecidas para el acceso. Por eso, pagar una suma elevada no garantiza por sí mismo que el comprador pueda ingresar al partido.

La ciudad de Buenos Aires le rinde homenaje a Lionel Messi en su despedida de la selección Argentina

La situación también plantea una diferencia entre la autenticidad de una entrada y la legalidad de su comercialización. Un ticket puede ser legítimo y, aun así, su reventa con fines de lucro quedar alcanzada por la normativa vigente.

¿Es ilegal revender una entrada para un partido en Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, la reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter artístico o deportivo con fines de lucro está contemplada por el Código Contravencional porteño. El artículo 108 sanciona a quien revenda entradas “por cualquier medio”, por lo que la norma no se limita a las operaciones realizadas en las inmediaciones de un estadio.

La regulación contempla multas y penas de entre dos y diez días de arresto. Además, existen circunstancias que pueden agravar las sanciones, entre ellas aquellas en las que intervengan personas vinculadas con la organización del espectáculo.

La normativa también contempla otras conductas relacionadas con la venta, reserva u ocultamiento de localidades cuando se incumplen las reglas correspondientes. En determinadas situaciones puede disponerse además el decomiso de las entradas.

LB/AF