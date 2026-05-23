Rock & Pop fue premiada en Nueva York por su campaña “Imperfectamente Humanos”

La histórica emisora argentina Rock & Pop recibió un reconocimiento internacional en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards gracias a su campaña “Imperfectamente Humanos”, una propuesta que apostó por la identidad sonora, la creatividad y la experimentación artística.

La radio obtuvo un Finalist Diploma en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion, una de las distinciones que entrega el certamen conocido dentro de la industria como “los Oscar de la radio”. Cada año, los premios destacan producciones innovadoras de radio, podcasting y narrativa sonora de distintos países.

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La campaña reconocida buscó recuperar el espíritu histórico de la emisora nacida en 1985, combinando nuevas formas de expresión radiofónica con una fuerte impronta humana. El proyecto tuvo dirección creativa de Julián Etchevarría, coordinación artística de Martín Codini, guion y diseño sonoro de Alejandro Cerviño y Germán Arrieta, además de las locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena.

Desde la organización del festival remarcaron especialmente la calidad artística, la creatividad narrativa y la capacidad de las producciones finalistas para conectar con audiencias globales. El reconocimiento posicionó a Rock & Pop entre los contenidos destacados de la industria radial internacional.

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La serie “Imperfectamente Humanos” también funcionó como una declaración de principios frente al avance de los algoritmos y los formatos automatizados. “La radio se vuelve de carne y hueso”, resume uno de los spots de la campaña, según explicó el director de la emisora, Julián Pento Etchevarría.

La distinción fue celebrada como un impulso para la industria radiofónica argentina, que busca ampliar su presencia y reconocimiento en los principales escenarios internacionales.

RG