FOTOS | El Ojo de Perfil: las aventuras de Clotilde, la cerdita mascota

Noticias Relacionadas Crean un programa de voluntariado para cuidar a las mascotas de quienes se infecten

Paula vive en un lindo departamento con patio en Villa del Parque junto a su hija, Renata, de 8 años, dueña de unos luminosos ojos café y de una simpatía luminosa. Recientemente adoptaron a Clotilde, una cerdita de dos meses que se convirtió de inmediato en la mimada de la casa.

“Renata dice que es su hija y que yo soy la abuela”, confiesa Paula. “A mí me encantan los animales pero no me parece bien que duerman en la cama de uno ni que anden por la casa invadiéndolo todo y rompiendo cosas, así que cuando pensamos en traer una cerdita. Me estuve informando mucho y pude ver que estos animales son muy inteligentes y que, si se los alimenta bien y se los educa desde chiquitos son muy aptos para mascota de departamento".

Y agregó: "Ahora, Clotilde está aprendiendo dónde puede quedarse, en dónde hacer sus necesidades –tiene una bandeja con pellet- y que, cuando llega la hora de dormir, se queda solita en la cocina, o en el patio ahora que hace un poco de calor. Es gracioso porque cuando tiene que ir a dormir rezonga como hacen los nenes”.

Foto: Néstor Grassi.

¿Por qué una cerdita y no un gato o un perro? Justamente porque es un tipo de mascota diferente: “La idea surgió en la cuarentena: nos parecía que faltaba algo en la casa, necesitábamos una mascota. Y donde Renata hace equitación crían 'minis', no sé, mini conejos, mini ponis y así. Entonces se nos ocurrió una cerdita para tener como mascota. Clotilde no va a crecer mucho más, se quedará en los 45 o 50 cm”. Mientras hablamos, Clotilde come entre pequeños gruñidos de placer. Se mueve con gracia, con esas enormes pestañas y esa forma de mover el hociquito de un lado a otro.

Sirvió además para movilizar la familia en su conjunto. "Ahora Renata sabe dónde está todo y no es tan dependiente de mí. La atención de mamá está más dividida ahora. Si hasta la vi anoche barriendo un poco de comida que Clotilde tiró uera de su escudilla…”. Después de mirar un rato la tele y jugar un poco en el patio, Renata, Paula y Clotilde decidieron ir a dar una vuelta por el barrio. Las chicas con coquetos barbijos y Clotilde con pretal y su bella mantita floreada. Ya en la calle a un bulldog francés no le pareció bien tener que compartir la esquina con Clotilde, pero ella ni se inmutó. No fueron pocas las personas que se paraban para preguntarles cosas o tomarse una foto con la tierna cerdita.

Foto: Néstor Grassi.

Juntas, Renata y Clotilde vieron las llamas que hay en el predio de la Facultad de Agronomía. Y luego, de vuelta a casa. Renata a seguir con la tarea del colegio. Clotilde a tirarse en el patio a descansar. Y Paula, a cerrar el día. Que mañana hay que hacer work office con el banco desde temprano.

Mirá la fotogalería haciendo click aquí o en el ícono de la foto principal.

NG/EA