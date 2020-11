Benjamin Market: ¿Dónde comprar productos organicos?

Los productos organicos están cada vez más presentes en las mesas Argentinas, empujados por un mayor conocimiento sobre la producción de los alimentos y el impacto que producen los agroquímicos en estos, es por esto que muchas veces nos preguntamos donde comprar productos organicos y encontramos este mercado que se llama Benjamin Organic Market, queda en Acassuso y tiene excelentes opciones en frutas y verduras orgánicas, productos como leche de coco, leche de almendras, productos Keto, encontraras también productos vegetarianos y veganos, hay una sección dedicada a cosmética natural y cuidado del cuerpo donde se pueden conseguir mucha variedad de productos que ayudan a cuidar la piel. Recientemente incorporaron una nueva línea de productos orgánicos importados.

Lograr productos con certificación orgánica no es tarea fácil para ningún agricultor, no usar agroquímicos y llevar a cabo variedad de cultivos exige mucho trabajo constante y dedicación, también cuidados y transportes especiales, y es por esto que los productos orgánicos no están presentes mayormente en los supermercados sino en comercios especializados como Benjamin Market, que es un mercado que trabaja una amplia variedad de artículos de productores directos, sin intermediarios y con el servicio de envío a domicilio. Además, brindan asistencia en todo momento, siempre atentos a tus dudas por WhatsApp.

Realizar las compras en un solo lugar donde tienen carnes y verduras orgánicas disponible todo el tiempo ayuda a tener una alimentación equilibrada y mejor organizadas las comidas semanales. Realizar un pedido es fácil, se puede ingresar en la página web www.benjaminmarket.com.ar o bien visitar el lugar que está ubicado en la calle Intendente Alfaro 186, Acassuso.