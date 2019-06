Una mirada más horizontal del derecho

Reseñaré brevemente mi apreciación del derecho, y de su creación, luego de más de cuatro décadas de activo ejercicio de la profesión, complementado ello con mi actual y breve experiencia como legislador en la Provincia de Entre Ríos. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja por el avance de la ciencia, la tecnología, la modificación de realidades sociales y de muchos otros factores.

Ese avance, que es continuo, también implica la generación de nuevas necesidades, no solo de subsistencia, sino también hasta de placeres. La necesidad de mayores derechos, nos está llevando a tener una mirada distinta del derecho, que es la que quiero esbozar sucintamente. Quienes hemos transitado por las universidades de ciencias jurídicas, advertimos que la información y formación que nos inculcaron, lo ha sido para resolver el caso o conflicto que nos sería planteado. Nos han colocado anteojeras.

Sólo debíamos tener una mirada vertical del derecho, dirigido a la problemática que alguien nos plantearía. Sólo debemos resolver el caso, como que todo empieza y termina en él, porque el mismo no tendría otra connotación. La realidad indica todo lo contrario. Ello también ocurre muchas veces cuando legislamos. Frente a un caso concreto, de connotación social, reaccionamos y dictamos una ley.

Por el ejemplo, el caso “Micaela García”, un aberrante delito que tuvo lugar en Gualeguay, Entre Ríos. Entonces actuamos como bomberos, pretendiendo solucionar una catástrofe sancionando una ley. Sin embargo, llegamos tarde. A nadie se le ocurrió hacerlo antes. Faltó una mirada del horizonte, para divisar toda la problemática que contempla o pretende contemplar esa ley.

Esto demuestra que desde lo jurídico no estamos preparados, especialmente los operadores del derecho y los legisladores, para tener una mirada anticipatoria, más allá del caso concreto ocurrido. Si no corregimos la mirada del mundo jurídico que nos debe regular y proteger a todos como sociedad, los conflictos iráncreciendo, y no solo porque se incrementa la población, sino por su propia complejidad.

La droga y el narcotráfico lo empezamos combatir después que se instaló fuertemente en nuestro País, cuando ya sabíamos de su existencia en otras latitudes. Y hoy esa problemática la queremos resolver solo con la persecución desde los casos que se van detectando. Tenemos muy pocas respuestas previas y posteriores a su ocurrencia. Miramos el caso, pero resulta que ese caso tiene una fuerte repercusión en toda la sociedad.

Nos falta una mirada horizontal de la problemática jurídica que debe tender, como aspiración, por lo menos, a contener una sociedad en armonía, donde la persona sea el centro. Para lograr ello, debemos pensar no solo en el caso mismo a resolver, sino además poner énfasis en la repercusión y consecuencias que puede dejar.

Esto indica, que tanto al legislar, como cuando se aplica el derecho, es necesario tener una mirada de la problemática, enfocada hacia el universo social. En el mundo jurídico siempre pensamos las cosas, los hechos, las circunstancias como si ellas fueran compartimentos estancos, pero la realidad indica que todo tiene que ver con todo.

Frente a cualquier evento perjudicial, no deseado, y que ocurra, el derecho y la justicia deben actuar, pero generalmente se lo enfoca como algo estrictamente individual en esta sociedad moderna y compleja, y ello ya no es posible.

Si el derecho y la justicia, pero también quien legisla, no tienen una mirada inclusiva de todo el conjunto de la sociedad, siempre se va a actuar en forma tardía; y la reparación, cualquiera fuera, además de no llegar a tiempo, no estará en condiciones de evitarlo, que debería ser el rol central del derecho.

En conclusión, es hora de inculcar, desde la universidad, pero también desde quienes crean y operan el derecho, que ha llegado la hora de tener una mirada más integral, amplificada del mismo, y no solo atenernos en resolver el caso concreto que nos llega para su atención. Si solo seguimos mirando esto último, no quedan dudas: siempre llegaremos tarde.