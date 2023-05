ESTUDIO YACOUB Y LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS

LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS, motores de la economía, de la famosa industria sin chimeneas, la construcción, que moviliza una gran cantidad de rubros, actualmente abatidos por los vaivenes no menores de nuestra economía, buscan ser rentables, no solo lo son para el desarrollador, sino para el pequeño inversor, que a lo largo de su vida logro un ahorro que le permite acceder a una unidad funcional en POZO. Cuando hablamos de pozo, consideramos que los valores serán menores, al valor final de la unidad terminada, generándoles una rentabilidad aproximada al 30 por ciento del valor final. Es menester destacar, que puntualmente los inversores deciden rentar las unidades terminadas, generando un beneficio a la sociedad, que en cierta forma, es uno de los pilares de mi empresa, la generación de vivienda, teniendo en cuenta que en argentina no existe el crédito, por consiguiente nuestra compania, es creadora del crédito, ya que financiamos nuestros emprendimientos a largo plazo, nuestro rol como desarrolladores es de vital importancia., Muy a pesar de las diferentes cuestiones que plantea la ley de alquileres, sus modificaciones y demás, que han generado confusión, el argentino, sigue siendo rentista, al final del proceso constructivo, cuando recibe la llave, la deja sobre el escritorio y dice, por favor alquílelo, y en solo dos días se alquila, la demanda de vivienda en nuestro país es exponencial. En relación a lo dicho en los párrafos anteriores, la ARQUITECTURA, juega el rol preponderante, el famoso PAISAJE URBANO, el diseño detallado, el cuidado en la elección de la materialidad, y el protagonismo del planeamiento urbano, en donde se cuestionan los lineamientos para donde crecen las ciudades, es insostenible generar desarrollos relacionados a la división de la tierra, al libre albedrio, como lo son los barrios abiertos, que comprometen a la trama urbana, entendiendo que deberán dotaste de infraestructura, dependiendo de las reparticiones públicas, pero en el caso de barrios cerrados la cuestión es otra, el desarrollador deberá dotar de los servicios de acuerdo a lo que permita la ordenanza. En nuestra empresa contamos con desarrollo propio, de barrios privados, puntualmente ubicados en zonas estratégicas de country, contemplando el perfecto desarrollo en construcción como en materia jurídica. Cuando hablo de materia jurídica, me refiero a la entrega de la escritura de compra de la unidad funcional, en muchos casos en donde se aventuran a emprender sin contemplar todos los factores que deben tenerse en cuenta para este fin, los compradores están varios años sin lograrlo y ello es responsabilidad absoluta del desarrollador, porque existe un proceso que debe cumplirse hasta llegar al objetivo de manera correcta, esto no perjudica solamente al comprador, sino que desmerece el entorno, es una cuestión lógica, un desarrollo exitoso revaloriza la zona, y por ende todos se benefician. Por otro lado lo mismo ocurre con la construcción en altura, no se puede repetir modelos constructivos con el afán de imponer una marca, el diseño pormenorizado los detalles las terminaciones, el estilismo, van de la mano de la creación de ciudad bellas, en una cuestión predominante en mi empresa, quienes están en el área de diseño saben que no son cuestiones menores de mi entender. Siempre digo lo mismo, podemos hacer las cosas bien, el camino puede ser más arduo, pero es seguro, las empresas se gestan a lo largo de la vida, acompañan a los fundadores y deben hacerlo con las generaciones venideras, ese es el legado de mi compañía.