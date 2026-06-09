Homeschooling: una filosofía de vida

¿Cómo fueron tus inicios en la educación en casa?

Desde niña, tengo recuerdos de estar en la escalinata de la escuela que daba para el patio, preguntándome porqué tenía que ir a la escuela. Cuando tuve a mis hijas sabía que quería brindarles una educación más efectiva. Pero también creo que la educación se merece una oportunidad transformadora. Me asesoré legalmente, y comencé de manera muy orgánica a acompañar familias que también buscaban una solución a las necesidades educativas actuales.

¿De qué se trata el acompañamiento que hacen a las familias que optan por educar en casa?

Trabajo con un equipo maravilloso de profesionales con el que ayudamos a las familias atener orden pudiendo respetar las habilidades de los niños. Brindamos diferentes capacitaciones para disipar los miedos que surgen, una comunidad viva en la que las familias sientan pertenencia, y les brindamos estructura académica para asegurarnos de que sus hijos certifiquen sus estudios.

¿Cómo es la socialización de un niño que no asiste a una escuela tradicional?

La socialización es muy amplia. Al no existir el límite de trabajar sí o sí con pares, los estudios pueden abordarse en grupos de niños con diferentes edades. La socialización real es con personas de diferentes edades, y cualidades, y eso es lo que hacemos. A su vez, los contextos de estudio son más amplios. A no estar encerrados en un aula, se estudia en una biblioteca, en una plaza, en un museo, y en diferentes lugares que permiten vínculos muy enriquecedores. No debemos descartar el club, el gimnasio, etc.

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¿Cómo hacen los padres para hacer que los niños estudien? Parece todo un desafío.

En realidad aprender es una necesidad de todo ser humano y se estudia de diferentes maneras. Cuando se respeta el proceso de aprendizaje del niño no hay mucha resistencia. Sobre todo cuando se acostumbra a valorar el conocimiento. Con el mismo corazón agradecido que nos sentamos a la mesa a comer, nos sentamos a aprender. Eso lo cambia todo. Ya no existe el: “estudiá para aprobar”, ahora es “aprendemos esto que es necesario para vivir”. Es una filosofía de vida en la cual los padres se forman junto a sus hijos.

Si comenzaras de nuevo en este camino, ¿harías algo de manera diferente?

No, nada, porque celebramos los errores como parte del proceso de aprendizaje. Y todo lo que hice fue lo que me trajo hasta aquí.

Sofía Martina

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