La "Experiencia" de no tener experiencia: El laberinto del primer empleo juvenil en Argentina

¿Cuáles son las dificultades?

El obstáculo principal es tan absurdo como recurrente: la falta de experiencia laboral. Un contundente 72% de los jóvenes identifica este requisito como la barrera primordial. Las empresas, en un contexto de incertidumbre, buscan minimizar riesgos y prefieren perfiles ya probados. Es el círculo vicioso que obliga a muchos a aceptar trabajos en la precariedad e informalidad (condición que afecta a casi el 40% de los jóvenes ocupados).

La tasa de desempleo en el segmento de 18 a 24 años es alarmantemente casi tres veces superior a la tasa general.

Otras trabas clave incluyen:

Incompatibilidad de Horarios: El 48% de los jóvenes señala que los horarios laborales chocan con sus estudios universitarios o terciarios.

El 48% de los jóvenes señala que los horarios laborales chocan con sus estudios universitarios o terciarios. Desajuste de la Demanda: Hay un desequilibrio entre las áreas de interés de los jóvenes (Marketing, TI) y las oportunidades formales disponibles.

Hay un desequilibrio entre las áreas de interés de los jóvenes (Marketing, TI) y las oportunidades formales disponibles. Riesgo Percibido: Para las PyMEs, contratar a alguien sin experiencia se percibe como una inversión de riesgo en capacitación y productividad inmediata.

El talento joven, con su alfabetización digital y mentalidad de crecimiento, es un recurso que el país se está dando el lujo de desperdiciar.

Cinco Tips para Encontrar el Primer Empleo y Destacar

La estrategia y la proactividad son vitales para abrirse camino. Aquí, cinco consejos para potenciar tu candidatura:

Customizá tu CV y Carta: Adaptá tu currículum a cada oferta, resaltando experiencias alternativas (voluntariados, proyectos académicos) relevantes para el puesto. Hacé Networking con Propósito: Utilizá plataformas como LinkedIn y asistí a eventos. Gran parte del primer empleo llega a través de contactos y referencias. Priorizá las Habilidades Blandas: Destacá tu actitud, adaptabilidad y capacidad de resolver problemas. Son activos invaluables ante la falta de experiencia formal. Sumá Experiencia Alternativa: No subestimes pasantías, voluntariados, prácticas profesionales o proyectos freelance. Todo demuestra compromiso y capacidad de trabajo. Enfocate en la Alfabetización Digital: Mantenete al día con las herramientas tecnológicas de tu área y mostrá siempre una disposición genuina a seguir aprendiendo.

La inserción laboral juvenil requiere un esfuerzo conjunto. Es vital que los candidatos desarrollen una estrategia de búsqueda inteligente, orientada a mostrar su verdadero valor más allá de los años de experiencia.

Datos de contacto:

LinkedIn: www.linkedin.com/camila-luis

Instagram: www.instagram.com/soycamiluis

Email: [email protected]