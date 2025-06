Laura Crespi “¿Y si el trabajo dejara de doler?”; El día que jugar se volvió un acto de gestión

¿Qué pasaría si dejáramos de pensar el trabajo como carga? ¿Si dejáramos de usar el cansancio como medalla y empezáramos a valorar el sentido por encima del sacrificio? Estas preguntas, que podrían parecer utópicas en plena era del multitasking y el burnout silencioso, fueron el punto de partida de una experiencia que puso en jaque los rituales tradicionales de la vida profesional.

Lejos de oficinas frías, relojes apurados y estructuras verticales, un grupo diverso de profesionales, empresarios, emprendedores y trabajadores independientes se dio cita en un espacio de pausa activa. No para “capacitarse” en el sentido tradicional, sino para experimentar. ¿El objetivo? Probar otras formas de pensar(se) en el ámbito laboral. Jugar. Crear. Habitar nuevas preguntas.

Lo que ocurrió allí fue mucho más que una reunión: fue una experiencia de exploración colectiva. Hubo dinámicas visuales como el collage, ejercicios de reflexión sobre la identidad profesional, el propósito y el impacto real del trabajo cotidiano. Se habló de lo que pesa: la fatiga, la fragmentación, la rutina sin alma. No obstante, también surgieron términos que normalmente no aparecen en los informes ni en las reuniones: deseo, disfrute, conexión, autenticidad.

El juego no fue un adorno, sino el corazón metodológico del encuentro. Y no se trató de infantilismo ni evasión, sino de una herramienta estratégica para desarmar estructuras rígidas, mirar desde otro ángulo y ensayar nuevas formas.

“Jugar fue, paradójicamente, el acto más serio de todos: permitió descomprimir, desbloquear, y sobre todo, habilitar la creatividad que el trabajo exige pero pocas veces cultiva.”

El concepto de "resignificar el trabajo" atravesó cada momento. Porque ya no alcanza con cumplir. Ni siquiera con destacar. Cada vez más, los actores del mundo laboral —desde ejecutivos hasta comerciantes de barrio— están atravesados por una misma sensación: lo que hacemos, ¿tiene sentido?, ¿nos representa?, ¿nos está desgastando más de lo que nos construye?

Las cifras no mienten. El síndrome de burnout fue reconocido por la OMS como una enfermedad profesional. Las consultas por ansiedad vinculada al entorno laboral crecieron exponencialmente. Las renuncias silenciosas —esa decisión de hacer solo lo mínimo indispensable como forma de autocuidado— se volvieron moneda corriente. El modelo tradicional de trabajo está en crisis, y no hay planillas Excel que lo oculten.

Frente a eso, esta experiencia no ofrece una fórmula mágica, pero sí una brújula. Porque no se trató de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que ya sabíamos: que somos más productivos cuando estamos conectados con nuestro propósito. Que los equipos funcionan mejor cuando hay confianza y horizontalidad. Que la innovación no nace del estrés, sino del espacio para imaginar.

El desafío es enorme: ¿cómo trasladar estas prácticas a contextos donde todo apremia, donde los márgenes son finitos, donde las urgencias parecen ganarle siempre al sentido? La respuesta no es sencilla, pero el primer paso es tan claro como potente: animarse a frenar. A mirar. A preguntarse. Y a jugar en serio con otras posibilidades.

Lo que esta experiencia dejó como huella no fue un manual, sino una certeza: necesitamos repensar lo laboral desde un enfoque más humano, sistémico e incluso lúdico. No por capricho, sino por supervivencia. Porque seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos ya no es viable.

En un mundo donde el ruido digital, la hiperconexión y las métricas de rendimiento lo invaden todo, recuperar espacios de conversación, experimentación y reflexión es casi un acto revolucionario. Y no hace falta esperar grandes congresos o certificaciones para empezar. Basta una hoja en blanco, una pregunta honesta y la voluntad de salir —aunque sea por un rato— del piloto automático.

“Quizás no podamos cambiar el sistema de un día para el otro. Pero sí podemos transformar nuestra manera de habitarlo. Y en ese pequeño gesto empieza todo.”

