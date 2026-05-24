Avanza el ébola en África: ya hay diez países en riesgo sanitario

Uganda confirmó tres nuevos casos de ébola ayer y la Cruz Roja informó que tres voluntarios murieron en la vecina República Democrática del Congo, en medio de advertencias de que el virus mortal podría propagarse a varios países africanos más.

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la fiebre hemorrágica, altamente contagiosa, como una emergencia internacional. Ayer, la agencia de salud de la Unión Africana advirtió que, además del Congo y Uganda, más países del continente estaban en situación complicada por el ébola.

“Tenemos 10 países en riesgo”, dijo Jean Kaseya, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, enumerando Angola, Burundi, la República Centroafricana, República del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia. Remarcó que la “alta movilidad y la inseguridad” en la región estaban contribuyendo a la propagación de la enfermedad.

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Los nuevos casos confirmados en Uganda elevan a cinco el total de pacientes. El brote se detectó el 15 de mayo en la República Democrática del Congo, país que lleva tres décadas asolado por un conflicto en el que participan numerosos grupos armados. Hasta ahora hubo 82 casos detectados y siete muertes a causa del virus. Pero hubo otras 177 muertes sospechosas, que aún no se pudo confirmar que haya sido por el ébola. Y también hay 750 casos sospechosos.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede causar hemorragias graves e insuficiencia orgánica.

El brote, que según los expertos llevaba tiempo circulando sin ser detectado, está causado por la cepa Bundibugyo, menos común, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados, lo que complica el escenario para los sanitaristas.