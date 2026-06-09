Balotaje en Perú: el resultado final podría demorar varias semanas

La definición presidencial en Perú continúa envuelta en la incertidumbre. A más de 48 horas del balotaje, las autoridades electorales anticiparon que el resultado oficial podría demorarse entre dos semanas y hasta fines de junio debido a la cantidad de actas observadas, los votos impugnados y el lento ingreso de los sufragios emitidos en el extranjero.

Con el 95,98% de las actas contabilizadas hasta este 9 de junio, Roberto Sánchez mantiene una ajustada ventaja con el 50,06% de los votos, equivalente a casi 8,9 millones de sufragios. Keiko Fujimori alcanza el 49,94%, también con cerca de 8,9 millones de votos. La diferencia entre ambos se redujo a poco más de 20.000 sufragios, una distancia mínima para una elección presidencial y que mantiene completamente abierto el escenario.

Roberto Sánchez pasó al frente y lidera el balotaje en Perú con más del 94% de las actas contabilizadas

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Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicaron que la demora se debe principalmente al nuevo procedimiento de revisión obligatorio para las mesas observadas o impugnadas. Cada una de esas actas debe atravesar distintas instancias administrativas y judiciales antes de ser incorporada al resultado definitivo.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló que el proceso podría extenderse entre dos semanas y hasta fines de junio, dependiendo de la cantidad de observaciones y apelaciones que se presenten durante el escrutinio.

Según explicó el funcionario, muchas de las demoras se producen porque las actas observadas deben pasar por diferentes instancias de revisión. Cuando los representantes partidarios no quedan conformes con una resolución inicial, pueden apelar y trasladar el caso al Jurado Nacional de Elecciones, lo que extiende los tiempos de validación.

Además, todavía quedan cientos de miles de votos por revisar. Entre ellos aparecen las actas observadas, los sufragios impugnados y una parte importante del voto en el exterior, que históricamente ha favorecido a Fujimori.

Las autoridades electorales estiman que aún deben analizarse actas impugnadas que involucran alrededor de 450.000 votos, además de documentación proveniente de zonas rurales y de distintos países donde residen ciudadanos peruanos.

El Jurado Nacional de Elecciones ya había advertido que la proclamación definitiva podría extenderse incluso hasta mediados de julio, ya que por primera vez se aplica un nuevo sistema obligatorio de recuento para determinadas mesas observadas.

El voto del exterior puede ser decisivo

Según los datos electorales, en el extranjero hay más de un millón de ciudadanos habilitados para votar y hasta el momento solo se procesó una parte de las actas. La candidata de Fuerza Popular viene obteniendo alrededor del 65% de los votos fuera del país, una tendencia que podría resultar decisiva en una elección tan ajustada.

Por ese motivo, aunque Sánchez lidera actualmente el escrutinio nacional, diversos analistas consideran que Fujimori todavía mantiene posibilidades concretas de revertir la diferencia. De hecho, los votos pendientes del exterior podrían terminar teniendo un peso determinante en la definición presidencial.

Un país dividido en dos

Más allá de la pelea voto a voto, la elección volvió a mostrar una profunda fractura política, social y territorial en Perú. Fujimori consolidó su fortaleza en Lima y en buena parte de las principales ciudades costeras, mientras que Sánchez obtuvo amplias ventajas en las regiones andinas y rurales, especialmente en el sur del país, donde en algunos distritos superó el 80% de los sufragios.

La distribución del voto refleja una división histórica entre la capital y el interior peruano, pero también entre quienes consideran que el modelo económico de las últimas décadas generó crecimiento y aquellos sectores que sostienen que ese desarrollo no logró traducirse en mejores condiciones de vida para amplias capas de la población.

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La polarización también quedó reflejada en los márgenes electorales. Ninguno de los dos candidatos puede proclamarse ganador y, aun cuando se confirme el resultado, quien llegue a la presidencia deberá gobernar un país prácticamente dividido en dos mitades.

La propia Fujimori pidió cautela frente a los resultados parciales y sostuvo que todavía es demasiado temprano para hablar de un ganador definitivo. La candidata recordó que quedan numerosas actas pendientes que podrían reducir la diferencia actual.

En la misma línea, la misión de observación electoral de la Unión Europea calificó el escenario como un verdadero empate técnico y pidió a los candidatos esperar con paciencia la proclamación oficial de los resultados. Los observadores destacaron que la jornada electoral transcurrió de manera ordenada pese al fuerte clima de polarización que atravesó la campaña.

La gobernabilidad, el gran desafío

Las autoridades electorales estiman que el escrutinio podría completarse en los próximos días, aunque la proclamación oficial dependerá de la resolución de todas las observaciones y apelaciones pendientes. Algunos funcionarios consideran que el conteo total podría conocerse hacia el viernes, pero no descartan que los procedimientos administrativos extiendan los plazos.

El ganador asumirá el próximo 28 de julio en reemplazo del presidente interino José María Balcázar y heredará un escenario político complejo. Perú tuvo nueve presidentes en la última década, varios de ellos destituidos o investigados por corrupción, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Por eso, más allá del resultado final, la elección deja al descubierto una crisis de representación que el país arrastra desde hace años. El próximo mandatario no solo deberá enfrentar los desafíos económicos y sociales, sino también reconstruir la legitimidad de un sistema político que muestra señales de desgaste y fragmentación cada vez más profundas.

A esto se suma un dato que atraviesa toda la campaña: una parte importante de la sociedad peruana ya no confía en la política, en los partidos ni en los dirigentes. Muchos ciudadanos afirman haber votado por el "mal menor", más por rechazo al adversario que por convicción. Una parte significativa del electorado hubiera preferido no votar por ninguna de las dos opciones, pero terminó eligiendo la que consideró menos perjudicial ante la falta de alternativas que los representaran plenamente.

Ese clima de hartazgo, cansancio y desconfianza explica por qué, independientemente de quién resulte ganador, el próximo presidente enfrentará serias dificultades para construir consensos, fortalecer su legitimidad y garantizar la gobernabilidad de un país cada vez más polarizado.

LB