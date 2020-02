Bolivia insinúa que Alberto Fernández le pidió a Evo Morales que se fuera a Cuba

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo que el expresidente Evo Morales podría haber abandonado Argentina y partido rumbo a Cuba no por razones médicas, sino a pedido del presidente Alberto Fernández. "Tenemos entendido que el señor Morales ha migrado de Argentina a Cuba, aparentemente es porque le habrían pedido que deje el país, no sabemos esto, deben confirmarlo las autoridades argentinas", indicó el ministro en una conferencia de prensa el martes.

La declaración del funcionario del gobierno transitorio de Jeanine Áñez se sumó a versiones en los medios que ponían en duda los motivos del sorpresivo viaje de Morales de Buenos Aires a La Habana, a donde llegó el 10 de febrero para someterse a exámenes médicos, según habían anunciado sus colaboradores. Según Murillo, el gobierno argentino enfrenta "demasiados problemas por el tipo de declaraciones continuas que estaba haciendo el señor Morales, prófugo de la justicia". "No sabemos si es salud, si es político, no sabemos por qué está allá [en La Habana]", aclaró.

El expresidente boliviano fue forzado a renunciar en noviembre pasado por protestas contra su reelección que devinieron en un pedido de las fuerzas armadas para que se retirara tras un informe de la Organización de los Estados Americanos que indicaba irregularidades en los comicios. Morales desarrolló intensa actividad política vía Twitter desde sus sucesivos exilios en México y Argentina y la semana pasada lanzó su candidatura al Senado boliviano para las elecciones generales del próximo 3 de mayo.

En una entrevista con PERFIL (ver video) Morales dijo en enero "volvería a Bolivia como sea" si su presencia en Argentina perjudicara las negociaciones de Fernández con el Fondo Monetario Internacional por el delicado tema de la deuda. "Trato de buscar estar en Bolivia", aseguró. "Para no perjudicar a un país, tal vez prefiero estar encarcelado en Bolivia. También me pregunté dónde sirve más Evo Morales en este momento, antes de las nuevas elecciones: ¿asilado en México, refugiado en Argentina o encarcelado? En el futuro, podría ser esto último, no quiero perjudicar a nadie".

El régimen castrista confirmó el 10 de febrero el arribo de Morales, quien fue recibido con honores por el canciller cubano pero, al igual que en otra visita sin previo aviso ocurrida en diciembre, no reveló los motivos de la presencia del líder indígena boliviano en La Habana. En diálogo con Radio Continental, Fernández declaró que Morales le había comunicado su viaje: "Así me han dicho". "Parece que estaba con un tratamiento de algo y tenía que viajar (…) nada le impide a él como un refugiado político ir a Cuba (…) Evo es un refugiado político en Argentina, como tal, tiene una serie de derechos y los puede ejercer".

Con las elecciones presidenciales del 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar la crisis política en la que se encuentra inmersa por las "irregularidades" detectadas en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.



Morales dimitió el pasado 10 de noviembre, en medio de una ola de violencia en la que más de 30 personas murieron en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.



Morales se considera víctima de un "golpe de Estado" porque renunció al cargo después de que así se lo sugirieran las Fuerzas Armadas y la Policía y, en consecuencia, no reconoce al Gobierno de Áñez.



El MAS y el nuevo oficialismo llegaron a un acuerdo para celebrar nuevas elecciones el 3 de mayo, vetando expresamente a Morales como candidato presidencial, si bien Morales competirá por un escaño en el Senado. Áñez, por su parte, buscará retener el cargo.



La candidatura de Morales al Senado está siendo observada por el Tribunal Electoral porque no presentó los certificados originales de nacimiento y antecedentes penales y no proporcionó un número de teléfono como contacto.

