Bolsonaro designa a su hijo Flávio como candidato para las elecciones de 2026

El líder de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, quien cumple su condena por intento de golpe de Estado en una cárcel de Brasilia, designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato a disputar las elecciones de 2026.

La “sucesión dinástica” de la derecha tuvo su respaldo formal. El senador, de 44 años, considerado más moderado que su padre, recibió el apoyo de la formación de ambos, el Partido Liberal, para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, escribió Flávio Bolsonaro en X.

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra Lula, con quien perdió las elecciones.

“Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) confirmó su precandidatura. Si así lo habló Bolsonaro, ¡está todo dicho!”, escribió el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en un comunicado.

Flávio Bolsonaro ha sido un fiel acompañante del expresidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo, el principal de América Latina, se resintió tras el anuncio y cerró con una caída de 4,3% en la jornada. Esto ocurrió porque el mercado pretendía para ese puesto a Tarcísio de Freitas, el gobernador de San Pablo, capital económica de Brasil, y considerado más cercano al establishment.

En familia. Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar por cuarta vez la presidencia, aunque después volvió a mencionarlo sólo como una posibilidad.

Con el expresidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, incluido el de la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Flávio es hijo de un matrimonio previo de Jair Bolsonaro y ha tenido desencuentros con su madrastra, a quien acusó recientemente de ser “autoritaria” en discusiones internas del partido. Flávio dijo luego que se pidieron disculpas mutuamente.

“Que el señor te de sabiduría, fuerza y gracia por el bien de nuestra nación”, escribió Michelle en un mensaje de Instagram dedicado a su hijastro este viernes.

El exmandatario, de 70 años, tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump durante el juicio.

“Todos sabemos que el pueblo deseaba a nuestro padre como candidato. Mi hermano levantará la bandera de los ideales” de Jair Bolsonaro, escribió Eduardo en X.

Además de su condena y de estar inhabilitado políticamente, Jair Bolsonaro sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, quedó con secuelas y malestares.