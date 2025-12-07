Corina Machado deja la clandestinidad para recibir el Nobel de la Paz en Oslo

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció este sábado el director del Instituto Nobel.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, explicó.

La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

Machado recibió el Nobel el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en el país.

A la opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor pese a no mostrar las actas del escrutinio.

La entrega del Nobel coincidirá con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que implica una fuerte presión contra el régimen de Maduro.

Tras la concesión del Nobel, Machado dedicó su premio al presidente estadounidense, al considerar que su ayuda es crucial para garantizar una transición democrática en su país.

“¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, escribió en un mensaje en inglés en su red social X.

Edmundo González Urrutia reemplazó a Machado después de que quedase inhabilitada en las últimas presidenciales.

La ganadora del Nobel sostiene que Maduro le robó la elección a su candidato y publicó copias de las actas que emiten las máquinas de votación como prueba de fraude. El chavismo desestimó estas acusaciones.