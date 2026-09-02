De Reagan a Trump: EE. UU. revisa su posición sobre Malvinas para presionar a Londres

Donald Trump habló sobre las lslas Malvinas y abrió una puerta que Washington había mantenido cerrada desde la guerra que en 1982 enfrentó a la Argentina con el Reino Unido. Presionado a nivel externo por la escalada en Irán e interno por las elecciones de medio término, el presidente estadounidense volvió a mencionar al archipiélago del Atlántico Sur en un nuevo intento de presionar a Londres a que aumente su gasto en defensa.

De esta forma, el magnate se convirtió en el primer presidente en 44 años en mencionar la posibilidad de que los Estados Unidos, que históricamente mantuvo neutral frente a la disputa por la soberanía del archipiélago, "revea su posición", la misma que marcó un eventual alineamiento con Londres en 1982. En paralelo, Israel, otro aliado de Washington, también lo presiona luego de que Londres amenazara con imponer sanciones a nuevos asentamientos en Cisjordania mientras Gaza volvió a quedar bajo fuego.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", sostuvo Trump en el Salón Oval, al ser consultado sobre la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía de las islas Malvinas. Si bien el mandatario norteamericano no anunció un cambio de política ni anticipó cuál podría ser el resultado de la revisión, en el Atlántico sur volvió a generar ruido a pesar de que tampoco dijo que Estados Unidos vaya a respaldar la posición argentina, reiterada en los ámbitos multilaterales desde la usurpación del territorio en 1833.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quirno sobre el posible apoyo de EE.UU. en la cuestión Malvinas: "No podemos depender de nadie"

Sin embargo, la mención de que Washington sobre la "causa más sagrada de los argentinos", en palabras del presidente Javier Milei, puso a la diplomacia argentina en movimiento a medida que el G20 avanzaba también en EE.UU. La reacción de la Casa Rosada fue esta vez más medida que la euforia que habcía provocado en abril la filtración de un memo del Pentágono, revelado por Reuters, en el que aparecía la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre las islas como una herramienta para presionar a los aliados de la OTAN que no acompañaran a Washington en su guerra contra la República Islámica de Irán.

Aquella revelación había instalado en Buenos Aires la expectativa de un eventual apoyo a la postura argentina, que luego fue sofocado por la risueña foto de Trump y el monarca británico Carlos III en la Casa Blanca. Ahora que el propio presidente estadounidense habló públicamente de una revisión, el Gobierno Nacional celebra la señal de su aliado estratégico pero evita presentarla como un cambio consumado.

"Nosotros sobre lo que no tenemos control no operamos; nosotros operamos sobre lo que nosotros controlamos", afirmó cautelosamente el canciller Pablo Quirno este martes 1 de septiembre, donde reiteró que la "solución es diplomática" a través de "los diferentes foros y el apoyo de países", en un contexto en el que el gobierno libertario mantiene una retórica anti- multilateralismo, reflejada en votaciones en la ONU mal vistas por países que históricamente respaldaron la causa argentina en distintos foros, incluido el Comité de Descolonización.

Milei y Trump, dos aliados estratégicos.

Por su parte, Milei prepara una cadena nacional para el jueves 3 por la noche, en la que hablará sobre "la Cuestión Malvinas" junto a Quirno y con participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), vinculada al asesor Santiago Caputo. "Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos", escribió Caputo en X.

La decisión se tomó después de una reunión de Gabinete en la que Quirno presentó un informe sobre la gestión desde que asumió el máximo cargo diplomático nacional en octubre de 2025, con vínculo directo con Casa Rosada y sin haber completado áreas clave de la gestión de la política exterior argentina, como el vicecanciller o el jefe de gabinete, tras las salidas de Eduardo Bustamante y Ricardo Lachterman, respectivamente. Además, ocurrió en paralelo al anuncio de la ampliación de la explotación de la cuenca León Marino al norte de la Isla Soledad por el consorcio británico-israelí Navitas-Rockhopper.

De Reagan a Trump: 44 años de continuidad en Malvinas

En medio del revuelo, la relevancia de la frase de Trump se entiende mejor cuando se la compara con la postura que mantuvo Washington desde la guerra de Malvinas en 1982. En ese entonces, el mandatario republicano Ronald Reagan intentó inicialmente mediar entre Argentina y el Reino Unido, pero la relación estratégica con Londres terminó inclinando a Estados Unidos hacia el lado británico.

Los desafíos de la soberanía argentina en el sur, entre Gran Bretaña y Chile por el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake

En la posguerra, Washington mantuvo una fórmula relativamente estable: neutralidad respecto de la soberanía, reconocimiento de la administración británica de facto y respaldo a una solución negociada, tal como marca la normativa internacional, una continuidad que sostuvieron tanto los demócratas como los republicanos.

El demócrata Barack Obama mantuvo esa línea durante su presidencia y evitó convertir la cuestión Malvinas en un alineamiento de Washington con Buenos Aires. Incluso durante su visita a la Argentina en marzo de 2016, cuando se reunió con Mauricio Macri, la Casa Blanca no modificó la posición histórica estadounidense. Joe Biden, que en 1982 era senador y se mostró en favor del Reino Unido durante la guerra, siguió una política similar a la de su antecesor presidencial. Ninguno de los dos puso públicamente sobre la mesa una revisión de la posición estadounidense sobre la soberanía de las islas.

Ahora, 44 años después, y durante su segundo mandato presidencial, Donald Trump coqueteó con la idea de "revisar" el último vestigio de colonialismo británico en el Atlántico sur, en medio de la presión a sus ailados para que aumenten su gasto militar y acompañen sus decisiones estratégicas.

La declaración coincidió con nuevos anuncios sobre la explotación petrolera ilegal en Malvinas.

Trump presiona a Londres: de Malvinas a Israel

En Londres, la respuesta de Downing Street, a cargo del primer ministro Andy Burnham, fue reafirmar que la soberanía británica sobre las islas "no está en discusión", algo que aglutina a todo el arco político, sea conservador o laborista.

El contexto en el que aparece la declaración de Trump ayuda a explicar parte de esa cautela del lado argentino. La relación entre Washington y Londres atraviesa un momento particularmente sensible por las diferencias en torno al gasto en defensa y al compromiso de los aliados con las operaciones estadounidenses, un obstáculo que el laborista Keir Starmer (quien se mostró "personalmente" vinculado a la guerra de Malvinas) logró sortear hasta que dejó el cargo en julio pasado.

En paralelo, Estados Unidos continúa involucrado en la guerra contra Irán. La ofensiva, que comenzó meses atrás, ya genera presión sobre Trump dentro de Estados Unidos: según el último sondeo Reuters/Ipsos, publicado este martes, apenas 33% de los estadounidenses aprueba su gestión, mientras el respaldo a la agresión militar contra Irán es todavía menor a tres meses de su comienzo. Además, los demócratas aparecen más movilizados de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Luis Caputo en Estados Unidos: expondrá el programa económico de Milei en el G20 y se reunirá con Scott Bessent, secretario del Tesoro

Pero la relación entre Trump y el Reino Unido tampoco está condicionada solamente por la alianza defensiva, enmarcada en la OTAN. Londres, por su lado, prepara nuevas medidas contra Israel, aliado clave de la Casa Blanca, por la expansión de los asentamientos en Cisjordania (conocido como el Proyecto E1) en medio de nuevos ataques en Gaza.

Este martes, el canciller israelí Gideon Saar advirtió que, si Reino Unido impone sanciones contra Israel, su país responderá contra Londres. La amenaza suma una nueva tensión entre dos aliados históricos de Washington, justo cuando Trump intenta mantener cohesionada una coalición internacional en medio de la guerra con Irán.

En ese escenario, Malvinas vuelve a aparecer como una pieza dentro de una relación mucho más amplia. La revisión de la posición estadounidense sobre las islas no surgió de un nuevo acercamiento entre Washington y Buenos Aires por la cuestión de soberanía, sino de una disputa de Trump con Londres que incluye el gasto militar, la guerra contra Irán y la posición británica frente a Israel.

cp