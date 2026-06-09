martes 09 de junio de 2026
INTERNACIONAL
Tensión en Medio Oriente

Donald Trump advierte que Estados Unidos "deberá responder" luego del derribo de un helicóptero Apache por Irán

El incidente militar en el estrecho de Ormuz pone en jaque las negociaciones de paz, que el presidente estadounidense había dicho horas antes que estaban en su "fase final".

US President Donald Trump
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La frágil estabilidad en Medio Oriente sufrió un duro golpe esta madrugada: el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas armadas iraníes derribaron un helicóptero militar estadounidense frente a las costas de Omán, un suceso que, según el mandatario, obliga a Estados Unidos a “responder necesariamenteal régimen de Teherán.

El presidente estadounidense se refirió de esa manera al ataque contra la aeronave AH-64 Apache que se produjo mientras patrullaba el estratégico estrecho de Ormuz. A pesar de la magnitud del incidente, el Mando Central de Estados Unidos confirmó que los dos pilotos a bordo fueron rescatados con éxito —gracias a la intervención de un dron de superficie Corsair y la Fuerza de Tarea 59—.

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