Donald Trump advierte que Estados Unidos "deberá responder" luego del derribo de un helicóptero Apache por Irán

La frágil estabilidad en Medio Oriente sufrió un duro golpe esta madrugada: el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas armadas iraníes derribaron un helicóptero militar estadounidense frente a las costas de Omán, un suceso que, según el mandatario, obliga a Estados Unidos a “responder necesariamente” al régimen de Teherán.

El presidente estadounidense se refirió de esa manera al ataque contra la aeronave AH-64 Apache que se produjo mientras patrullaba el estratégico estrecho de Ormuz. A pesar de la magnitud del incidente, el Mando Central de Estados Unidos confirmó que los dos pilotos a bordo fueron rescatados con éxito —gracias a la intervención de un dron de superficie Corsair y la Fuerza de Tarea 59—.

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