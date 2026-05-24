El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su país no "se precipitará" a cerrar un acuerdo con Irán, en un fin de semana de intensas negociaciones para finalizar el conflicto.

En un extenso mensaje en la plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que las negociaciones con Irán "se están llevando a cabo de manera ordenada y constructiva", pero agregó que le comunicó a sus representantes "que no se apresuren a llegar a un acuerdo en ese momento de nuestro lado".

Trump enfatizó la importancia de que Irán no consiga un arma nuclear: "El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se llegue a un acuerdo, se certifique y se firme. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está convirtiendo en una relación mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar o adquirir un arma nuclear o una bomba", completó.

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Mensaje de Trump en Truth Social.

El mensaje completo de Donald Trump sobre Irán en Truth Social

Uno de los peores acuerdos jamás hechos por nuestro país fue el Acuerdo Nuclear con Irán, presentado y firmado por Barack Hussein Obama y los aficionados de rango de la Administración Obama. Fue un camino directo hacia Irán desarrollando un arma nuclear. No es así con la transacción que actualmente está siendo negociada con Irán por la Administración Trump - ¡EXACTAMENTE LO CONTRARIO, de hecho!

Las negociaciones se están llevando a cabo de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes de que no se apresuren a llegar a un acuerdo en ese momento de nuestro lado. El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se llegue a un acuerdo, se certifique y se firme. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!

Nuestra relación con Irán se está convirtiendo en una relación mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar o adquirir un arma nuclear o una bomba.

Quisiera dar las gracias, hasta ahora, a todos los países del Oriente Medio por su apoyo y cooperación, que se reforzarán y fortalecerán aún más al unirse a las Naciones de los históricos Acuerdos de Abraham y, quién sabe, tal vez la República Islámica del Irán también quisiera unirse. Gracias por su atención a este asunto.

Presidente Donald J. ¡TRUMP

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