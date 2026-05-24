domingo 24 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Guerra en Irán

Donald Trump dice que Estados Unidos no "se precipitará" a cerrar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos sostuvo que el bloqueo al Estrecho de Ormuz "permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se llegue a un acuerdo, se certifique y se firme". "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", aseguró.

Donald Trump 21052026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de mayo de 2026. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su país no "se precipitará" a cerrar un acuerdo con Irán, en un fin de semana de intensas negociaciones para finalizar el conflicto.

En un extenso mensaje en la plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que las negociaciones con Irán "se están llevando a cabo de manera ordenada y constructiva", pero agregó que le comunicó a sus representantes "que no se apresuren a llegar a un acuerdo en ese momento de nuestro lado".

Trump enfatizó la importancia de que Irán no consiga un arma nuclear: "El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se llegue a un acuerdo, se certifique y se firme. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está convirtiendo en una relación mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar o adquirir un arma nuclear o una bomba", completó.

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Mensaje de Trump
Mensaje de Trump en Truth Social.

El mensaje completo de Donald Trump sobre Irán en Truth Social

Uno de los peores acuerdos jamás hechos por nuestro país fue el Acuerdo Nuclear con Irán, presentado y firmado por Barack Hussein Obama y los aficionados de rango de la Administración Obama. Fue un camino directo hacia Irán desarrollando un arma nuclear. No es así con la transacción que actualmente está siendo negociada con Irán por la Administración Trump - ¡EXACTAMENTE LO CONTRARIO, de hecho!

Las negociaciones se están llevando a cabo de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes de que no se apresuren a llegar a un acuerdo en ese momento de nuestro lado. El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se llegue a un acuerdo, se certifique y se firme. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!

Nuestra relación con Irán se está convirtiendo en una relación mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar o adquirir un arma nuclear o una bomba.

Quisiera dar las gracias, hasta ahora, a todos los países del Oriente Medio por su apoyo y cooperación, que se reforzarán y fortalecerán aún más al unirse a las Naciones de los históricos Acuerdos de Abraham y, quién sabe, tal vez la República Islámica del Irán también quisiera unirse. Gracias por su atención a este asunto.

Presidente Donald J. ¡TRUMP

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